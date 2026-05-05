Bayern-Profi Tah deutlich: "Spielweise nicht ändern"

Im Halbfinal-Hinspiel kassiert Bayern fünf Gegentore - dennoch macht Abwehrspieler Jonathan Tah vor dem zweiten Duell mit PSG eine klare Ansage. Coach Kompany hat indes gute Nachrichten.

München

Trotz der fünf Gegentore beim 4:5-Spektakel im ersten Duell mit Paris Saint-Germain setzt Abwehrspieler Jonathan Tah auch im Halbfinal-Rückspiel auf die gewohnte Bayern-Taktik. "Grundsätzlich hat uns unsere Spielweise dahin gebracht, wo wir gerade sind. Deshalb glaube ich nicht, dass wir irgendwas daran ändern sollten", schilderte der Fußball-Nationalspieler vor dem zweiten Duell mit PSG um den Einzug ins Finale der Champions League.

An diesem Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) wollen die Münchner die Niederlage von vor einer Woche ausmerzen und den Titelverteidiger aus dem Wettbewerb werfen. Wie das gegen die Pariser Offensiv-Stars um Ousmane Dembéle, Chwitscha Kwarazchelia und Desiré Doué gehen soll? "Das Wichtigste ist einfach unsere Spielweise, dass wir mutig sind", sagte der 30-jährige Tah, "dass wir aggressiv sind, die Zweikämpfe gewinnen, im Einzelnen wie auch als Team insgesamt Duelle gewinnen, zweite Bälle gewinnen".

Tah: Kane, Olise und Díaz sollen andere "killen"

Der Defensiv-Routinier setzt auch auf die eigene Offensive um die in dieser Saison herausragenden Harry Kane, Michael Olise und Luis Díaz. Das Trio mache auch ihn jeden Tag besser, sagte Tah. "Es ist überragend, mit diesen Jungs jeden Tag zu trainieren. Deren Qualität macht dich jeden Tag besser, sie fordern dich jeden Tag." Dass er nicht in Pflichtspielen gegen sie antreten muss, darüber sei er froh, ergänzte Tah schmunzelnd: "Ich bevorzuge es, ihnen zuzusehen, wie sie andere Verteidiger killen."

Während Tah von einer großen Anspannung vor dem bislang wichtigsten Spiel dieser Champions-League-Saison sprach, berichtete Trainer Vincent Kompany von einer "innerlichen Ruhe" bei sich. Er wolle die Emotionen des Duells nicht schon zu früh an sich ranlassen. "Ich werde keine Probleme haben, heute Abend Schlaf zu finden. Ich fühle den Druck des Spiels noch überhaupt nicht."

Guerreiro und Karl im Abschlusstraining

Der Coach setzt auf eine umfangreiche Vorbereitung und auf den Kader. Bis auf Nationalspieler Serge Gnabry seien "alle fit und dabei", verkündet er. "Und das brauchst du in so einem Spiel."

Im Abschlusstraining waren zuvor an der Säbener Straße - zumindest in dem für Medien öffentlichen Teil - auch die zuletzt verletzten Lennart Karl und Raphaël Guerreiro wieder dabei. Sie geben Kompany mehr Wechselmöglichkeiten.