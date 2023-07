Bayern-Noten gegen Kawasaki: Musiala sorgt für Raunen, Kim noch mit Abstimmungsschwierigkeiten

Der FC Bayern gewinnt den Test gegen Kawasaki Frontale mit 1:0. So hat der AZ-Reporter die Bayern-Stars gesehen. Die Noten für den Rekordmeister.

Tokio – Der FC Bayern hat im zweiten Spiel auf seiner Asienreise den ersten Sieg gefeiert. Beim Debüt von 50-Millionen-Einkauf Min-Jae Kim bezwang die Mannschaft von Trainer Thomas Tuchel den japanischen Erstligisten Kawasaki Frontale in Tokio glanzlos mit 1:0 (0:0). Josip Stanisic (57.) erzielte den entscheidenden Treffer.

Die Noten für den FC Bayern

YANN SOMMER – NOTE 3: Der Torhüter soll sich mit Inter Mailand schon über einen Vertrag einig sein. Nahezu beschäftigungslos in Halbzeit eins, parierte einen Weitschuss kurz nach der Pause gekonnt zur Seite weg. Durfte als einziger aller Bayern-Profis die komplette Spielzeit durchspielen, weil Ersatztorhüter Sven Ulreich wegen Hüftproblemen nicht mitwirken konnte.

NOUSSAIR MAZRAOUI – NOTE 4: Der Marokkaner begann auf der rechten Abwehrseite. Ist er weiter nur der Platzhalter für Kyle Walker, der von Manchester City kommen soll. Defensiv sicher, nach vorne hätte es ein wenig mehr Drive sein können. Konnte nicht beeindrucken.

BENJAMIN PAVARD – NOTE 3: Weil de Ligt (Trainingsrückstand/im Kader) noch nicht fit war, verteidigte der abwanderungswillige Franzose in der Innenverteidigung. Machte seine Sache bis auf ein paar Kleinigkeiten ordentlich. Spannender wird, ob er trotz Vertragsende 2024 wirklich bleibt. Tuchel will ihn behalten.

Kim beim Debüt robust aber noch mit Abstimmungsschwierigkeiten

MIN-JAE KIM – NOTE 3: Der Neuzugang vom SSC Neapel mit seinem Debüt im Bayern-Trikot. Ersetzte gegenüber dem 1:2 gegen Manchester City den unsicheren Dayot Upamecano. Im Aufbau als linker Part der Dreier-Abwehr noch mit Abstimmungsschwierigkeiten (Stellungsfehler), bewies andererseits seine Zweikampf-Robustheit.

ALPHONSO DAVIES – NOTE 3: Der Linksverteidiger war anfangs eher ein Linksaußen, so hoch war der Kanadier positioniert. Gegen den Ball rückte er weiter nach hinten und bildete eine Viererkette. Sein Tempo und seine Dribbelstärke kamen nicht wie gewohnt zum Tragen.

JOSHUA KIMMICH – NOTE 4: Der Kapitän und Sechser tritt nicht mehr alle Ecken wie in all den Jahren. Gegen Kawasaki gleich mit einem Fehler im Aufbauspiel. Feiner Schlenzer kurz vor Ende der ersten Halbzeit – knapp am Tor vorbei.

KONRAD LAIMER – NOTE 4: Der Neuzugang von RB Leipzig – und wieder nicht Leon Goretzka! - startete als Kimmichs Nebenmann im Mittelfeld-Zentrum. Bekam Mitte der ersten Hälfte einen schmerzhaften Tritt ab. Arbeitete fleißig gegen Ball und Gegner, versuchte sich mit einem Hackentrick im gegnerischen Strafraum – scheiterte. Sah am Ende der ersten Hälfte Gelb wegen Trikotzupfen.

Dribbler Musiala erntete den meisten Applaus

LEROY SANÉ – NOTE 4: Der Außenbahnspieler war einer der auffälligsten Spieler gegen Manchester City, verzog aus guter Position mit links – weit drüber. Fiel noch einmal mit einem guten Steckpass auf Gnabry auf. Nicht so ideenreich wie gegen die Briten.

JAMAL MUSIALA – NOTE 2: Bekommt hier in Tokio mit den meisten Applaus der heimischen Fans. Bediente vor allem immer wieder Tel mit Anspielen. Seine Aktionen, Pässe und Dribblings sorgten noch für das meiste Raunen im weiten Rund.

SERGE GNABRY – NOTE 4: Lief als variable, hängende Spitze neben Tel auf. Hatte in seinem Sommerurlaub in Tokio bei Gegner Kawasaki Frontale ein paar Tage mittrainiert. Gute, weil scharfe Hereingabe zu Tel, der jedoch vergab. Ansonsten wenig zu sehen.

MATHYS TEL – NOTE 3: Das 18-jährige Teenager-Talent konnte trotz Trainingspause am Freitag (Infekt) starten. Der Mittelstürmer haute sich voll rein, hatte gleich zwei gute Szenen, traf den Pfosten. Sehr engagiert und lauffreudig, erarbeitete sich Chancen, traf jedoch nicht. Wurde nach 61 Minuten ausgewechselt.

Stanisic zuverlässig, stabil und treffsicher

JOSIP STANISIC – NOTE 2: Der gebürtige Münchner ersetzte Pavard und glänzte mit einem Tor nach Vorlage von Gravenberch. Sehr cooler Abschluss des Verteidigers mit links, der damit zum Matchwinner dieses Testspiels wurde. Ansonsten wie immer zuverlässig und stabil. Ein Traum für jeden Trainer.

MATTHIJS DE LIGT – NOTE 4: Kam für Kim, mit dem er zukünftig die Innenverteidigung bilden. Nachdem er angeschlagen aus dem Sommerurlaub kam und bisher nicht das komplette Vorbereitungsprogramm mitmachen konnte, nun sein erster Testspiel-Einsatz. Einmal unterlief ihm ein kleinerer Stockfehler.

DAYOT UPAMECANO – NOTE 3: Nach seinem etwas unglücklichen Spiel gegen City diesmal in der zweiten Halbzeit mit einem starken Ballgewinn nach langem Laufduell. Dürfte seinem Selbstvertrauen guttun. Doch wenn alle Innenverteidiger fit sind, droht dem Franzosen gegenüber Kim/de Ligt nur die Zuschauerrolle.

FRANS KRÄTZIG – NOTE 4: Nach einer starken zweiten Halbzeit gegen Manchester City und viel Lob in den Medien durfte der 20-Jährige auch gegen Kawasaki nach der Pause ran. Sehr eifrig, bemüht und schnell, aber auch mit einem dicken Stellungsfehler, der beinahe zum 1:1-Ausgleich geführt hätte.

RYAN GRAVENBERCH – NOTE 3: Ersetzte Laimer ab der zweiten Halbzeit, agierte aber mit Ball eher wie ein Zehner. Der Niederländer mit feinem Zuspiel auf Stanisic, der durchlief und das Tor zum 1:0 erzielte. Bewegte sich viel. Suchte immer wieder einen Doppelpass-Partner. Munterer Auftritt.

Goretzka wieder nur B-Elf-Kapitän

LEON GORETZKA – NOTE 4: Erneut durfte der gestandene DFB-Nationalspieler ab der zweiten Halbzeit den Kapitän machen, aber eben nur in der B-Elf mit zahlreichen Nachwuchskickern agieren musste, ist schon ein Statement von Trainer Thomas Tuchel. Agierte (mit Kapitänsbinde!) solide und abgeklärt, aber ohne besonderen Drive.

ALEKSANDAR PAVLOVIC – NOTE 4: Der gebürtige Münchner durfte nach der Pause im defensiven Mittelfeld als Abräumer ran. Erledigte seine Aufgabe beflissen und voller Tatendrang. Ob der 19-Jährige allerdings ab dem Pflichtspiel-Start weiter im Kader stehen wird, ist zu bezweifeln.

BUONA SARR – NOTE 4: Der Senegalese, Manés Landsmann, soll trotz seines Vertrags bis 2024 verkauft werden, allerdings findet sich kein Abnehmer. Agierte nach der Pause als offensiver Rechtsaußen, der allerdings meist Sicherheitspässe spielte.

KINGSLEY COMAN – NOTE 2: Der Linksaußen kam zur zweiten Halbzeit. Seit 2015 im Team gehört er wie er im AZ-Interview sagte nun schon „zu den Alten im Team“. Ein starker Abschluss nach 73 Minuten strich knapp am Kreuzeck vorbei. Trieb den Ball bei Kontern schnell und kraftvoll durchs Mittelfeld.

ARIJON IBRAHIMOVIC – NOTE 4: Der 17-jährige Youngster, in der Vorsaison bereits mit einem Profi-Einsatz in der Bundesliga, ersetzte in der 61. Minute Mittelstürmer Tel. Der gebürtige Nürnberger mit der Nummer 46 gab eher einen Halbstürmer über rechts. Vergab mit links die große Chance auf das 2:0, kurz vor Ende traf er mit rechts den Außenpfosten. Aller schlechten Dinge waren drei: Seine dritte Gelegenheit parierte Kawasakis Keeper.