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Bayern-Leihgabe Fernandez bleibt beim 1. FC Nürnberg

Javier Fernandez hatte nicht besonders viel Zeit, um in Nürnberg Eindruck zu hinterlassen. Das hat die Leihgabe des FC Bayern aber geschafft. Die Franken behalten den Mittelfeldspieler erst mal.
dpa |
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Javier Fernandez (2.v.l.) spielt auch kommende Saison in Nürnberg. (Archivbild)
Javier Fernandez (2.v.l.) spielt auch kommende Saison in Nürnberg. (Archivbild) © Daniel Karmann/dpa
Nürnberg

Trainer Miroslav Klose kann beim 1. FC Nürnberg weiter mit dem Spanier Javier Fernandez planen. Wie der Fußball-Zweitligist mitteilte, wird der 19 Jahre alte Mittelfeldspieler erneut vom deutschen Rekordmeister FC Bayern München ausgeliehen und bleibt den Franken auch in der kommenden Saison erhalten.

Fernandez war im vergangenen Winter vom FC Bayern erstmals ausgeliehen worden. In der Rückrunde der abgelaufenen Saison kam er achtmal in der 2. Bundesliga zum Einsatz, dabei gelang ihm eine Vorlage.

Der Plan mit Fernandez

"Javier hat gezeigt, welch großes Potenzial in ihm steckt. Wir freuen uns sehr über die Schritte, die er seit seinem Wechsel zu uns bereits gemacht hat. Es war immer der Plan, ihn über die Rückrunde hinaus bei uns zu halten. Wir freuen uns daher sehr, dass dieser Plan nun aufgeht", sagte der Nürnberger Sportvorstand Joti Chatzialexiou.

Rechtsverteidiger Jannik Hofmann (24) bleibt nach seiner Leihe hingegen fest bei Rot-Weiss Essen, das in der Relegation zur 2. Bundesliga an der SpVgg Greuther Fürth gescheitert war.

"Jannik hat beim Club einen bemerkenswerten Weg hingelegt vom Bambini bis hoch in den Profibereich. Wir freuen uns, dass ihm dieser Weg so gelungen ist und wünschen ihm auf seinem weiteren Weg nur das Allerbeste", sagte Chatzialexiou.

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