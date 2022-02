Bayern-Legende Franck Ribéry bei Autounfall verletzt

Schock für Franck Ribéry: Der Ex-Bayer ist in Italien in einen Autounfall verwickelt worden und hat eine leichte Kopfverletzung erlitten.

Franck Ribéry spielt mittlerweile in Italien.

Salerno - Franck Ribéry, mittlerweile bei der US Salernitana im Einsatz, ist bei einem Autounfall in Italien verletzt worden.

Darin heißt es, dass Ribéry nicht selbst am Steuer des Autos gesessen und bei dem Unfall eine leichte Kopfverletzung erlitten habe. Der 38-Jährige werde zur Sicherheit für einige Tage pausieren.

Der Unfall ereignete sich in der Nacht auf Montag in Paestum in der Nähe der süditalienischen Stadt Salerno. Der " " zufolge prallte das Auto gegen einen Ampelmast. Der Franzose kam zunächst ins Krankenhaus, wurde dann aber wieder entlassen.

Ribéry spielte von 2007 bis 2019 für den FC Bayern und gewann mit den Münchnern unter anderem das Triple.