Pläne nach der Karriere: Bayern-Legende Franck Ribéry will Trainer werden

Noch bis zum Ende der Saison steht Franck Ribéry bei US Salernitana in der Serie A unter Vertrag. Ob er danach seine aktive Karriere beenden wird, ist noch nicht klar. Jedoch weiß der mittlerweile 38-Jährige schon, was er in Zukunft machen möchte.

25. Februar 2022 - 16:31 Uhr | aw