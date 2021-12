Bayern-Fußballerinnen: Alles tun, um Erster zu werden

Die Fußballerinnen des FC Bayern München sind nach ihrem frühzeitigen Einzug in das Viertelfinale der Champions League hungrig auf mehr. "Unser Ziel ist es, dass wir bis zum Schluss die Chance auf Platz eins wahren und mit einem sehr guten Heimspiel gegen Benfica Lissabon alles dafür tun, Erster in der Gruppe zu werden", sagte Trainer Jens Scheuer laut Vereinsmitteilung. Das abschließende Gruppenspiel gegen die Portugiesinnen findet am kommenden Mittwoch (18.45) in München statt.

10. Dezember 2021 - 09:47 Uhr | dpa

Trainer Jens Scheuer von München. © Sven Hoppe/dpa/Archivbild