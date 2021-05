Bayern-Frauen wollen Einzug in CL-Finale perfekt machen

Die Fußballerinnen des FC Bayern wollen am Sonntag (13.30 Uhr/Sport1) in das Endspiel der Champions League einziehen und damit erstmals um die wichtigste Club-Trophäe spielen. Die Münchnerinnen müssen dazu beim FC Chelsea einen 2:1-Sieg aus dem Halbfinal-Hinspiel verteidigen. Die Mannschaft von Jens Scheuer stellt sich auf "eine ganz schwere Aufgabe" ein, wie der Trainer sagte. Allerdings dürfe man nicht "in Ehrfurcht erstarren".

02. Mai 2021 - 02:19 Uhr | dpa

