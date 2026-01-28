Bambi is back! Musiala trifft direkt bei der Startelf-Rückkehr

Der FC Bayern sichert mit dem 2:1 in Eindhoven Platz zwei und damit die gute Ausgangslage für die K.o.-Runde. Münchens Spielmacher Jamal Musiala trifft bei seiner Rückkehr in die Startelf traumhaft, Urbig brilliert.

Vor den mitgereisten Bayern-Fans in der Kurve sprang Jamal Musiala in die Luft und schrie seine Freude heraus. Was für ein Tor! Und was für ein Startelf-Comeback für den Zauberfuß nach monatelanger Verletzungspause.

Mit dem Kracher unter die Latte (58. Minute) sorgte Musiala für die 1:0-Führung der Münchner im Spiel bei der PSV Eindhoven, nach Ismael Saibaris Ausgleich (78.) traf der eingewechselte Harry Kane zum 2:1-Sieg (84.).

Dadurch sicherte Bayern Platz zwei in der Vorrundentabelle der Champions League hinter dem FC Arsenal. Vom Achtelfinale bis zu einem möglichen Halbfinale hat Bayern jetzt im Rückspiel Heimrecht. Ein vermeintlicher Vorteil auf dem Weg ins Endspiel in Budapest am 30. Mai. Vor allem, wenn Musiala jetzt wieder so schön trifft. . .

Eberl über Musiala: "Keiner erwartet von ihm Wunderdinge"

Für Bayern-Boss Max Eberl war der Auftritt seines lange verletzten Stars keine Überraschung: "Das haben wir schon die letzten Tage gemerkt, dass er Freude hat. Er ist extrem demütig und dankbar, dass er wieder auf dem Platz stehen kann. Keiner erwartet von ihm Wunderdinge. Und trotzdem finde ich, hat er heute ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht."

Bayern-Coach Vincent Kompany überraschte in der Startelf mit mehreren Personalien. Im Tor stand wie schon am Wochenende Jonas Urbig anstelle von Manuel Neuer, in der Offensive spielte Musiala erstmals nach langer Verletzungspause wieder von Beginn an, und auch Afrika-Cup-Sieger Nicolas Jackson erhielt eine Chance. Kane und Michael Olise (gesperrt bei der nächsten Gelben Karte) saßen zunächst auf der Bank.

Dort fand sich auch Leon Goretzka wieder, nachdem er wenige Stunden vor Spielbeginn mit einem Interview für Wirbel gesorgt hatte. Die Zeichen stehen nun auf Trennung im Winter.

Die PSV, mit den Ex-Bayern-Spielern Ivan Perisic und Paul Wanner in der Startelf, wollte mit aggressivem Pressing immer wieder für Überraschungsmomente sorgen. Der Respekt vor den Niederländern lag bei "100 Prozent", wie Kompany sagte. Immerhin hatten sie in dieser Saison schon 4:1 in Liverpool und 6:2 gegen Neapel gewonnen. "Es wird ein schwieriges Spiel", blickte der Bayern-Coach voraus, "aber ich rede nie über verlieren. Es geht nur darum, zu gewinnen und Zweiter zu werden."

Kompany rotiert in Eindhoven

Nach stürmischen ersten PSV-Minuten im Hexenkessel Philips Stadion hatte Bayern die Großchance zum 1:0: Tom Bischof, der erneut als Rechtsverteidiger aushelfen musste, traf per Freistoß aus 20 Metern die Oberkante der Latte (6.). Danach hatte Bayern viel mehr Ballbesitz, PSV blieb jedoch gefährlich: Urbig musste zweimal parieren gegen Dest und Veerman (16.). Auf der Gegenseite wurde Jacksons Linksschuss abgewehrt (26.).

Es war jetzt ein wilder Schlagabtausch, Kompany hatte es vor Anpfiff geahnt. "Bei dem, was wir und PSV heute vorhaben, braucht es viel Energie", sagte der Belgier bei DAZN: "Wir bringen heute Jungs, die frisch sind und uns in diesem Moment weiterhelfen können und müssen." Wie Musiala, dem Kompany aber den Druck nahm: "Ich erwarte nicht von ihm, dass er heute der Leistungsträger ist, sondern, dass er seine Momente genießen kann. Es ist eine Integration in der laufenden Saison." Und die lief am Mittwochabend prächtig.

Urbig brilliert in Eindhoven nicht nur mit starken Paraden

Bester Akteur der Münchner neben Musiala war Keeper Urbig, der mit mehreren Paraden den Rückstand verhinderte: Erst gegen Til (43.), dann spektakulär gegen Perisic (44.). Der 22-Jährige machte damit seinen Fehler aus dem Augsburg-Spiel am Samstag wieder gut. Nur dank Urbig ging Bayern mit einem 0:0 in die Kabine.

Jonas Urbig zeigte gegen Eindhoven mehrere starke Paraden. © IMAGO/Moritz Mueller

In der zweiten Halbzeit änderte sich wenig am Spielgeschehen, es ging hin und her. Urbig stellte sich den PSV-Angreifern in den Weg - und in der Offensive wurde Musiala immer stärker. Ehe er nach Lennart Karls Pass aus spitzem Winkel zum 1:0 traf. Die Erleichterung war Musiala anzumerken, seine Mitspieler stürmten auf ihn zu und gratulierten. Musiala is back!

Und Bayern voll auf Kurs. Nach dem 1:1 durch Saibari zitterte Kompanys Team nur kurz, Kane traf nach einem Konter zum 2:1. Der Killer für die PSV.

Für Bayern geht es am Samstag weiter mit der Bundesliga-Partie beim Hamburger SV. Die Champions-League-Achtelfinals starten am 10. März.