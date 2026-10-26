Am Montagabend findet im Londoner Palladium Theatre die große Ballon-d'Or-Gala statt. Der FC Bayern ist gleich in mehreren Kategorien nominiert. Im Mittelpunkt steht Harry Kane, der nach einer herausragenden Vorsaison als einer der Top-Favoriten auf den Weltfußballer-Titel gilt. Verfolgen Sie die Zeremonie im AZ-Liveblog.

Das Objekt der Begierde: Der Ballon d'Or, mit dem der Weltfußballer des Jahres ausgezeichnet wird.

Am Montagabend ist es so weit: Um 21 Uhr findet im Palladium Theatre in London die mit Spannung erwartete Verleihung des diesjährigen Ballon d'Or statt! Beim FC Bayern stellt sich vor allem die Frage: Wird Harry Kane nach seiner Fabel-Saison 2025/26 mit dem Weltfußballer-Titel gekrönt? Der Engländer zählt neben Weltmeister Lamine Yamal (FC Barcelona) und Frankreich-Superstar Kylian Mbappé (Real Madrid) zu den Top-Favoriten auf den Goldenen Ball.

Doch auch sonst darf man sich beim Rekordmeister durchaus Hoffnung auf Trophäen machen. Insgesamt sind die Bayern in sechs Kategorien nominiert. Verfolgen Sie die große Zeremonie am Montagabend ab 21 Uhr hier im AZ-Liveblog!

+++ Panne vor Ballon-d'Or-Gala: Offizielle Website veröffentlicht Gewinner-Artikel +++

Da bekommt jemand bald richtig Ärger von seinem Chef! Vor kurzem wurden auf der offiziellen Website des Ballon d'Or drei Artikel veröffentlicht, die dem vermeintlichen Gewinner gewidmet sind: Je einer zu Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé. Kurze Zeit später waren die Artikel online nicht mehr auffindbar. Zuvor hatten User allerdings Screenshots von den Artikeln gemacht:

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+++ Weltfußballer-Titel: Nach diesen Kriterien wird entschieden +++

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die Vergabe des Weltfußballer-Titels. Auch bei Harry Kane wird immer wieder bemängelt, dass er in der abgelaufenen Saison keinen großen internationalen Titel geholt hat. Doch wie relevant ist das überhaupt?

Tatsächlich gibt es konkrete Kriterien, nach denen der Ballon d'Or vergeben wird. Diese sind in Artikel 5 der offiziellen Regularien aufgeführt. Dort heißt es:

"Der Ballon d'Or wird nach drei Kriterien in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit vergeben:

1. Individuelle Leistungen, entscheidender und beeindruckender Charakter. (höchste Gewichtung)

2. Kollektivleistungen und gewonnene Titel. (zweithöchste Gewichtung)

3. Klasse und Fairplay. (dritthöchste Gewichtung)"

+++ Was heißt das für Kane? Barca-Star bleibt Gala fern +++

Obacht, jetzt gibt's Spekulatius! Laut übereinstimmender Medienberichte ist Barca-Star Pau Cubarsí nicht zur Gala in London gereist und stattdessen in Barcelona geblieben. Der spanische Weltmeister ist für die Kopa-Trophy (Nachwuchsspieler des Jahres) nominiert. Beim Klub geht man allerdings davon aus, dass er den Preis ohnehin nicht gewinnen wird, sondern Teamkollege Lamine Yamal – einer der Hauptkonkurrenten von Harry Kane um den Weltfußballer-Titel.

Geht man davon aus, dass Yamal nicht beide Auszeichnungen abräumt (was bislang noch nie passiert ist), wäre er schon einmal aus dem Rennen. Aber wie erwähnt: alles Spekulatius! Gewissheit werden wir dann kurz vor Ende der Gala um 23 Uhr haben.

+++ Díaz landet auf Platz 24 +++

Jetzt hat auch Luis Díaz Gewissheit: Der derzeit verletzte Bayern-Star landet auf Platz 24.

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+++ Upamecano wird bei Weltfußballer-Wahl 26. +++

Weiter geht's bei den Männern: Dayot Upamecano schließt bei der Weltfußballer-Wahl auf Platz 26 ab! Bleiben aus Münchner Sicht noch Harry Kane, Luis Díaz und Michael Olise.

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+++ Bühl wird Zwölfte, Tanikawa auf Platz 23 +++

Nun haben auch die ersten Bayern-Spielerinnen ihre Ergebnisse. Klara Bühl schließt bei der Weltfußballerinnen-Wahl als Zwölfte ab, Teamkollegin Momoko Tanikawa ist auf Platz 23 gelandet. Letzte verbliebene Nominierte ist Pernille Harder, die auf jeden Fall unter den Top 10 ist.

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+++ Erste Entscheidungen bekanntgegeben +++

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die ersten Entscheidungen bereits vor Beginn der Zeremonie bekanntgegeben. Dabei werden nach und nach die Plätze 30 bis 11 in der Weltfußballer-Kategorie bei den Frauen und Männern veröffentlicht. Los ging es eben mit den Damen:

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+++ FC Bayern ohne kranken Eberl in London +++

Ohne den kranken Sportvorstand Max Eberl nimmt eine Delegation des FC Bayern um Harry Kane an der Ballon-d'Or-Gala in London teil. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, muss Eberl "aufgrund einer Erkältung das Bett hüten".

Neben Kane flogen am Montag Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und die nominierten Spieler Michael Olise, Luis Diaz, Dayot Upamecano und Lennart Karl sowie die Spielerinnen Klara Bühl, Momoko Tanikawa und Pernille Harder nach London.

+++ Es KANE nur einen geben +++

Auch unser AZ-Reporter Patrick Strasser hat einen klaren Favoriten – obwohl er bei der Verpflichtung des englischen Stürmers zunächst skeptisch war. Lesen Sie hier mehr!

+++ Buchmacher sehen Kane als Favoriten +++

Kane, der in der vergangenen Saison ohne großen internationalen Titel blieb, liegt bei den Buchmachern vorn, ihm folgen den Einschätzungen nach Spaniens Weltmeister Yamal vom FC Barcelona und mit schon größerem Abstand Frankreichs Offensivstar Mbappé von Real Madrid als weitere Favoriten auf die Trophäe.

+++ FCB-Ikone Maier äußert sich zu Kompany +++

Im Vorfeld der Gala stand natürlich der Kollaps von Vincent Kompany voll im Fokus des FC Bayern. Wir haben mit Bayern-Legende Sepp Maier über den Vorfall gesprochen. Hier geht's zum AZ-Interview!

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+++ FC Bayern in sechs Kategorien nominiert +++

Der FC Bayern ist heuer beim Ballon d'Or außergewöhnlich stark vertreten. Insgesamt dürfen sich acht Spielerinnen und Spieler sowie Trainer Vincent Kompany Hoffnungen auf eine individuelle Auszeichnung machen. Zudem ist der FC Bayern sowohl im Männer-, als auch im Frauenbereich als Klub des Jahres nominiert. Unter dem Strich ist der Rekordmeister so in sechs unterschiedlichen Kategorien vertreten. Hier eine Übersicht:

Ballon d'Or (Männer): Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano

Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano Ballon d'Or (Frauen): Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa

Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa Nachwuchsspieler des Jahres: Lennart Karl

Lennart Karl Trainer des Jahres: Vincent Kompany

Vincent Kompany Klub des Jahres (Männer)

Klub des Jahres (Frauen)

+++ Ballon d'Or 2026: Willkommen im AZ-Liveblog! +++

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveblog! Wer wird Weltfußballer und Weltfußballerin 2026? Welcher Youngster darf sich über die Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres freuen? Und welcher Trainer hat mit seiner Arbeit in der vergangenen Saison am meisten überzeugt?

Die Antworten darauf gibt es bei der großen Ballon-d'Or-Gala am Montagabend! Wir halten Sie hier auf dem Laufenden!