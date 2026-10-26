Ballon-d'Or-Gala jetzt im Liveblog: Wird FC-Bayern-Star Harry Kane heute Abend zum Weltfußballer gekürt?

Am Montagabend findet im Londoner Palladium Theatre die große Ballon-d'Or-Gala statt. Der FC Bayern ist gleich in mehreren Kategorien nominiert. Im Mittelpunkt steht Harry Kane, der nach einer herausragenden Vorsaison als einer der Top-Favoriten auf den Weltfußballer-Titel gilt. Verfolgen Sie die Zeremonie im AZ-Liveblog.

Am Montagabend ist es so weit: Um 21 Uhr findet im Palladium Theatre in London die mit Spannung erwartete Verleihung des diesjährigen Ballon d'Or statt! Beim FC Bayern stellt sich vor allem die Frage: Wird Harry Kane nach seiner Fabel-Saison 2025/26 mit dem Weltfußballer-Titel gekrönt? Der Engländer zählt neben Weltmeister Lamine Yamal (FC Barcelona) und Frankreich-Superstar Kylian Mbappé (Real Madrid) zu den Top-Favoriten auf den Goldenen Ball.

Doch auch sonst darf man sich beim Rekordmeister durchaus Hoffnung auf Trophäen machen. Insgesamt sind die Bayern in sechs Kategorien nominiert. Verfolgen Sie die große Zeremonie am Montagabend ab 21 Uhr hier im AZ-Liveblog!

+++ Ballon d'Or 2026: Die Gala beginnt jetzt! +++

Gut Ding will Weile haben: Mit rund 45-minütiger Verspätung beginnt nun die offizielle Zeremonie zur Ballon-d'Or-Gala!

+++ Organisatoren mit Statement zu Artikel-Panne +++

Jetzt melden sich die Organisatoren mit einem offiziellen Statement zu den vorschnell veröffentlichten Gewinner-Artikeln (siehe Eintrag unten) zu Wort. "Diese Artikel waren im Voraus für alle Nominierten für den Fall eines Sieges vorbereitet worden. Sie geben in keiner Weise Aufschluss über die Podiumsplätze, die derzeit noch niemandem bekannt sind", heißt es. Ob der zuständige Kollege wohl schon seine Kündigung erhalten hat?

+++ Bald beginnt die Gala +++

Roter Teppich schön und gut, aber langsam haben wir Hunger auf den Hauptgang! Laut offiziellen Angaben soll es in rund zehn Minuten losgehen.

+++ Hainer: "Keiner hat es mehr verdient als Harry Kane" +++

Und jetzt kommt auch Bayern-Präsident Herbert Hainer zu Wort. "Ich bin natürlich nicht neutral, aber ich glaube, es hat keiner mehr verdient als Harry Kane, wenn man seine Leistung über die ganzen Jahre anguckt und vor allem in der letzten Saison", sagt Präsident Hainer: "Er ist ein unheimliches Vorbild, nicht nur auf dem Platz, sondern auch neben dem Platz."

+++ Kane spricht auf dem Roten Teppich +++

Da ist er ja! Harry Kane spricht jetzt am DAZN-Mikrofon über die heutige Gala. Es wäre natürlich "ein großer Traum", wenn er den Weltfußballer-Titel gewinnen würde: "Nicht nur für mich, sondern auch für den FC Bayern München, für England, für meine Freunde und meine Familie." Und seine Kinder hätten mit der Trophäe etwas Neues zu spielen, scherzt der Engländer. Dann schauen wir mal, was der Daddy bei der Rückreise Schönes im Gepäck hat!

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+++ Beginn verzögert sich +++

Pünktlich geht's hier also nicht los. Laut neuesten Informationen haben Fans die Zufahrtsstraßen blockiert und damit für Stau gesorgt, weshalb viele Nominierte – darunter auch die des FC Bayern – nicht rechtzeitig angekommen sind.

+++ Die Bayern-Delegation trifft am Palladium Theatre ein +++

Jetzt ist auch der Shuttle-Bus mit der Bayern-Delagation vor Ort eingetroffen. Lucho Díaz und Michael Olise sind alleine da, Lennart Karl mit Freundin Zoe Käppele. Als Harry Kane mit Gattin Kate aus dem Bus steigt, brandet großer Jubel auf. Kein Wunder: Heimspiel für Harry!

+++ Stau in London: Verzögert sich der Beginn? +++

Auweia! Die Gala wird womöglich nicht pünktlich starten können, weil in Londons Straßen (Überraschung!) Stau herrscht. Mal schauen, ob es tatsächlich so kommt. Hier im Liveblog verpassen Sie auf jeden Fall nichts!

+++ Weltfußballer-Wahl: Matthäus geht von engem Rennen aus +++

Lothar Matthäus ist natürlich auch vor Ort und wird bei DAZN zum Weltfußballer-Titel befragt. "Es ist eine knappe Entscheidung, würde ich sagen. Es ist keiner davon gelaufen wie Ronaldo, Messi oder ich damals, der auch einen großen Vorsprung hatte", sagt der Rekordnationalspieler: "Ich glaube, das ist ein ganz enges Rennen und natürlich aus deutscher Sicht – auch wenn Kane ein Engländer ist, aber er spielt gerade beim FC Bayern – würde es auch der Bundesliga guttun, wenn wir wieder mal einen Ballon-d'Or-Sieger hätten."

+++ Star-Auflauf auf dem Roten Teppich +++

Auf dem Roten Teppich geben sich die Weltstars derweil wie immer die sprichwörtliche Klinke in die Hand. Ronaldo (der brasilianische!), Luis Figo, Andriy Shevchenko, Michael Owen und viele weitere Größen sind bereits im Palladium Theatre angekommen.

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+++ Kein Ballon-d'Or-Artikel auf FC-Bayern-Homepage +++

Durchaus verwunderlich: Auf der Startseite der offiziellen FC-Bayern-Website ist Stand 19.55 Uhr kein einziger Artikel zur heutigen Verleihung zu finden. Ob das etwas zu bedeuten hat?

Ein Screenshot von kurz vor 20 Uhr: Auf der Startseite der Bayern-Homepage ist nichts über den Ballon d'Or zu finden. © Screenshot (fcbayern.com)

Auf ihren Social-Media-Accounts berichten die Münchner zwar schon über das Event, aber auch nicht allzu ausführlich. Auf Instagram gab es heute zum Ballon d'Or bis dato nur drei Posts: Einen von der Reise der Bayern-Delegation nach London und je einen zu den Platzierungen von Díaz und Upamecano.

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+++ Panne vor Ballon-d'Or-Gala: Offizielle Website veröffentlicht Gewinner-Artikel +++

Da bekommt jemand bald richtig Ärger vom Chef! Eben wurden auf der offiziellen Website des Ballon d'Or drei Artikel veröffentlicht, die dem vermeintlichen Gewinner gewidmet sind: Je einer zu Harry Kane, Lamine Yamal und Kylian Mbappé. Kurze Zeit später waren die Artikel online nicht mehr auffindbar, zuvor hatten User allerdings Screenshots von den Artikeln gemacht:

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+++ Weltfußballer-Titel: Nach diesen Kriterien wird entschieden +++

In den vergangenen Jahren gab es immer wieder Diskussionen um die Vergabe des Weltfußballer-Titels. Auch bei Harry Kane wird immer wieder bemängelt, dass er in der abgelaufenen Saison keinen großen internationalen Titel geholt hat. Doch wie relevant ist das überhaupt?

Tatsächlich gibt es konkrete Kriterien, nach denen der Ballon d'Or vergeben wird. Diese sind in Artikel 5 der offiziellen Regularien aufgeführt. Dort heißt es:

"Der Ballon d'Or wird nach drei Kriterien in der Reihenfolge ihrer Wichtigkeit vergeben:

1. Individuelle Leistungen, entscheidender und beeindruckender Charakter. (höchste Gewichtung)

2. Kollektivleistungen und gewonnene Titel. (zweithöchste Gewichtung)

3. Klasse und Fairplay. (dritthöchste Gewichtung)"

Auch der Bewertungszeitraum ist auf den Tag genau festgelegt und beläuft sich vom 3. August 2025 bis zum 19. Juli 2026, dem Tag des WM-Finals. Heißt: Leistungen, die in dieser Saison erbracht wurden, werden streng genommen erst bei der Vergabe im kommenden Jahr berücksichtigt.

Einsendeschluss für die Stimmabgabe durch die wahlberechtigten Fachjournalisten war übrigens am Freitag vergangener Woche. Ob sich da nicht doch jemand von den Eindrücken der vergangenen Wochen hat beeinflussen lassen?

+++ Was heißt das für Kane? Barca-Star bleibt Gala fern +++

Obacht, jetzt gibt's Spekulatius! Laut übereinstimmender Medienberichte ist Barca-Star Pau Cubarsí nicht zur Gala in London gereist und stattdessen in Barcelona geblieben. Der spanische Weltmeister ist für die Kopa-Trophy (Nachwuchsspieler des Jahres) nominiert. Beim Klub geht man allerdings davon aus, dass er den Preis ohnehin nicht gewinnen wird, sondern Teamkollege Lamine Yamal – einer der Hauptkonkurrenten von Harry Kane um den Weltfußballer-Titel.

Geht man davon aus, dass Yamal nicht beide Auszeichnungen abräumt (was bislang noch nie passiert ist), wäre er schon einmal aus dem Rennen. Aber wie erwähnt: alles Spekulatius! Gewissheit werden wir dann kurz vor Ende der Gala um 23 Uhr haben.

+++ Díaz landet auf Platz 24 +++

Jetzt hat auch Luis Díaz Gewissheit: Der derzeit verletzte Bayern-Star landet auf Platz 24.

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+++ Upamecano wird bei Weltfußballer-Wahl 26. +++

Weiter geht's bei den Männern: Dayot Upamecano schließt bei der Weltfußballer-Wahl auf Platz 26 ab! Bleiben aus Münchner Sicht noch Harry Kane, Luis Díaz und Michael Olise.

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+++ Bühl wird Zwölfte, Tanikawa auf Platz 23 +++

Nun haben auch die ersten Bayern-Spielerinnen ihre Ergebnisse. Klara Bühl schließt bei der Weltfußballerinnen-Wahl als Zwölfte ab, Teamkollegin Momoko Tanikawa ist auf Platz 23 gelandet. Letzte verbliebene Nominierte ist Pernille Harder, die auf jeden Fall unter den Top 10 ist.

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+++ Erste Entscheidungen bekanntgegeben +++

Wie bereits in den vergangenen Jahren werden die ersten Entscheidungen bereits vor Beginn der Zeremonie bekanntgegeben. Dabei werden nach und nach die Plätze 30 bis 11 in der Weltfußballer-Kategorie bei den Frauen und Männern veröffentlicht. Los ging es eben mit den Damen:

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+++ FC Bayern ohne kranken Eberl in London +++

Ohne den kranken Sportvorstand Max Eberl nimmt eine Delegation des FC Bayern um Harry Kane an der Ballon-d'Or-Gala in London teil. Wie der deutsche Rekordmeister mitteilte, muss Eberl "aufgrund einer Erkältung das Bett hüten".

Neben Kane flogen am Montag Vorstands-Boss Jan-Christian Dreesen, Präsident Herbert Hainer und die nominierten Spieler Michael Olise, Luis Diaz, Dayot Upamecano und Lennart Karl sowie die Spielerinnen Klara Bühl, Momoko Tanikawa und Pernille Harder nach London.

+++ Es KANE nur einen geben +++

Auch unser AZ-Reporter Patrick Strasser hat einen klaren Favoriten – obwohl er bei der Verpflichtung des englischen Stürmers zunächst skeptisch war. Lesen Sie hier mehr!

+++ Buchmacher sehen Kane als Favoriten +++

Kane, der in der vergangenen Saison ohne großen internationalen Titel blieb, liegt bei den Buchmachern vorn, ihm folgen den Einschätzungen nach Spaniens Weltmeister Yamal vom FC Barcelona und mit schon größerem Abstand Frankreichs Offensivstar Mbappé von Real Madrid als weitere Favoriten auf die Trophäe.

+++ FCB-Ikone Maier äußert sich zu Kompany +++

Im Vorfeld der Gala stand natürlich der Kollaps von Vincent Kompany voll im Fokus des FC Bayern. Wir haben mit Bayern-Legende Sepp Maier über den Vorfall gesprochen. Hier geht's zum AZ-Interview!

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+++ FC Bayern in sechs Kategorien nominiert +++

Der FC Bayern ist heuer beim Ballon d'Or außergewöhnlich stark vertreten. Insgesamt dürfen sich acht Spielerinnen und Spieler sowie Trainer Vincent Kompany Hoffnungen auf eine individuelle Auszeichnung machen. Zudem ist der FC Bayern sowohl im Männer-, als auch im Frauenbereich als Klub des Jahres nominiert. Unter dem Strich ist der Rekordmeister so in sechs unterschiedlichen Kategorien vertreten. Hier eine Übersicht:

Ballon d'Or (Männer): Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano

Harry Kane, Michael Olise, Luis Díaz, Dayot Upamecano Ballon d'Or (Frauen): Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa

Klara Bühl, Pernille Harder, Momoko Tanikawa Nachwuchsspieler des Jahres: Lennart Karl

Lennart Karl Trainer des Jahres: Vincent Kompany

Vincent Kompany Klub des Jahres (Männer)

Klub des Jahres (Frauen)

+++ Ballon d'Or 2026: Willkommen im AZ-Liveblog! +++

Hallo und herzlich willkommen im AZ-Liveblog! Wer wird Weltfußballer und Weltfußballerin 2026? Welcher Youngster darf sich über die Auszeichnung zum Nachwuchsspieler des Jahres freuen? Und welcher Trainer hat mit seiner Arbeit in der vergangenen Saison am meisten überzeugt?

Die Antworten darauf gibt es bei der großen Ballon-d'Or-Gala am Montagabend! Wir halten Sie hier auf dem Laufenden!