AZ-Umfrage zum FC Bayern: Wer war Ihr Spieler der Hinrunde?

Nach einer eindrucksvollen Hinrunde überwintert der FC Bayern unangefochten auf Platz eins. Einige Spieler überzeugten in den ersten 17 Spielen mehr, andere weniger. Die AZ-Umfrage: Wer war Ihr Bayern-Spieler der Hinrunde?

Der FC Bayern hatte in der Hinrunde einiges zu feiern.

München - Mit neuem Trainer startete der FC Bayern im Sommer den Angriff auf die zehnte Meisterschaft in Folge. Bereits nach der Hinrunde ist klar: Auch unter Julian Nagelsmann hält die Dominanz der Bayern in Deutschland weiter an.

Die Herbstmeisterschaft war den Münchner nach dem vorletzten Spieltag nicht mehr zu nehmen, der Konkurrenz ist der deutsche Rekordmeister mittlerweile enteilt. Der Vorsprung der Bayern beträgt aktuell satte neun Punkte auf den Tabellenzweiten Borussia Dortmund.

FC Bayern mit bester Hinrunde seit 2015/16

Mit insgesamt 43 Zählern hat der Rekordmeister die beste Hinrunde seit der Saison 2015/16 gespielt, damals gelangen unter Pep Guardiola 46 Punkte.

Einige Spieler hatten an der überzeugenden ersten Saisonhälfte einen großen Anteil, andere blieben jedoch blass. Die AZ zieht Bilanz und und möchte unter allen Spielern, die mindestens zehn Mal in der Liga zum Einsatz kamen, wissen: Wer war Ihr Bayern-Profi der Hinrunde?