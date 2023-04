AZ-Kolumne von Jean-Marie Pfaff: Sommer muss lauter werden!

In seiner Kolumne für die Abendzeitung fordert Torhüter-Legende Jean-Marie Pfaff ein forscheres Auftreten des Bayern-Keepers. Und er empfiehlt den Münchnern das Holland-Talent Bart Verbruggen.

München - Mit dem 1:3 in Mainz ist der FC Bayern auf Platz zwei in der Bundesliga-Tabelle hinter Borussia Dortmund abgerutscht, es droht nun tatsächlich die erste titellose Saison seit über zehn Jahren. Natürlich geraten neben der Vereinsführung auch die Spieler in den Fokus der Kritik.

Diese trifft auch Torhüter Yann Sommer, der beim Ausgleichstor der Mainzer etwas unglücklich aussah: Den Schuss von Lee wehrte er nach vorne ab und Ajorque köpfte aus fünf Metern ein.

Nicht nur der Torhüter hat Fehler gemacht

Natürlich muss Sommer versuchen, den Ball mehr zur Seite abzuwehren, aber die entscheidenden Fehler machen seine Vorderleute: Erst war Lee beim Schuss aus etwa elf Metern völlig frei. Der Ball kam sehr schnell aufs Tor und da bleiben einem Torhüter manchmal nur Bruchteile einer Sekunde, um zu reagieren. Und dann war auch absolut niemand bei Ajorque, der im Torraum ebenfalls völlig blank stand und dann keine Mühe hatte, einzuköpfen.

Nach wie vor halte ich Yann Sommer für einen sehr guten Torhüter, was er in der Vergangenheit bereits mehrfach unter Beweis gestellt hat. Auch in München, unter anderem mit zahlreichen Paraden beim Spiel in Manchester. Da hätte es gegen ManCity ohne seine Taten deutlich höher als 0:3 ausgehen können. Sommer muss aber seine Kommunikation noch verbessern. Er muss lauter werden, seine Mitspieler auch mal anschnauzen, wenn sie nicht gleich hören, besser dirigieren.

Sommer hat von hinten den besten Überblick über das Spielfeld, seine Kommandos sind extrem wichtig für die Defensive. Das tut er aus meiner Sicht noch zu selten.

"Manuel Neuer wird zurückkehren"

Insgesamt mache ich mir über die Torhüterposition beim FC Bayern für die neue Saison aber die wenigsten Sorgen. Manuel Neuer wird zur neuen Saison zurückkehren, Sommer und Sven Ulreich werden mit ihm gemeinsam ein Torhütertrio der Extraklasse bilden. Und dann sind da ja noch die Gerüchte um Bart Verbruggen, den jungen Torhüter des RSC Anderlecht. Verbruggen spielt seit 2020 in Brüssel und ähnelt von der Statur her Neuer. Er ist groß, hat einen Körper, der den Gegnern sofort Respekt einflößt. Der Niederländer gilt als eines der größten Torhütertalente in Belgien und steht auch schon auf der Liste des niederländischen Bondscoaches Ronald Koeman.

Ich kann mir durchaus vorstellen, dass er eines Tages die Nummer eins beim FC Bayern wird. Die Voraussetzungen dafür bringt er auf jeden Fall mit