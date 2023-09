AZ-Kolumne von Jean-Marie Pfaff: Louis van Gaal könnte als Bundestrainer "neue Impulse setzen"

In seiner AZ-Kolumne macht sich Jean-Marie Pfaff für den Niederländer Louis van Gaal als DFB-Coach stark. Leverkusens Xabi Alonso gefällt ihm sehr: "Er ist sicher schon beim FC Bayern im Blickfeld."

München - Die Länderspielpause ist vorbei, wir kehren an diesem Wochenende in den Ligaalltag zurück. Aber von wegen Alltag! Der 4. Spieltag der noch jungen Bundesligasaison beginnt mit einem richtigen Kracher. Der FC Bayern gegen Bayer Leverkusen – zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison das erste echte Spitzenspiel.

Sowohl die Münchner als auch die Werkself sind perfekt in die Saison gekommen. Vor allem Leverkusen mit der neuen Stürmerentdeckung Víctor Boniface besticht bislang mit konstant starken Leistungen. Dies ist in erster Linie der Verdienst von Trainer Xabi Alonso, der Bayer zu einem Topteam geformt hat.

Jean-Marie Pfaff: "Xabi Alonso ist sicher schon im Blickfeld des FC Bayern"

Der Spanier, der ja erst am Anfang seiner Trainerkarriere steht, ist durch seine Arbeit unter dem Bayerkreuz sicher schon anderen Vereinen aufgefallen. Sollte er so erfolgreich weitermachen, werden die Topvereine ihn ganz schnell auf dem Zettel haben.

Ich bin mir sicher, dass Alonso auch beim FC Bayern schon im Blickfeld ist, zumal er dort ja auch als Spieler große Erfolge gefeiert hat und an der Säbener Straße auch wegen seiner ruhigen Art und seines Charakters in bester Erinnerung geblieben ist.

Antreiber in Leverkusen: Cheftrainer Xabi Alonso. © Federico Gambarini/dpa

Ich traue es Leverkusen zu, auch in München erfolgreich zu sein. Aber dazu braucht es eine absolute Topleistung, denn der FC Bayern ist in Form und hat mit Harry Kane jetzt wieder einen Stürmer, der am Fließband knipsen kann.

Den könnte auch die deutsche Nationalmannschaft brauchen. Zwar war im Spiel gegen Frankreich eine deutliche Steigerung gegenüber dem 1:4 gegen Japan zu erkennen, aber dem neuen Bundestrainer bleibt bis zur EM im nächsten Jahr noch eine Menge Arbeit.

"Ich weiß nicht, ob Julian Nagelsmann der richtige Trainer für die DFB-Elf ist"

Mein Freund Rudi Völler wäre aus meiner Sicht die optimale Lösung, aber er hat ja bereits erklärt, dass er nicht weiter als Teamchef zur Verfügung steht. Ob Julian Nagelsmann der richtige Trainer für die DFB-Elf ist, weiß ich nicht.

Immerhin hat es auch in seiner Zeit in München oftmals geknirscht und es war lange nicht alles Gold, was geglänzt hat. Ich fände es spannend, wenn der DFB erstmals einen Bundestrainer aus dem Ausland verpflichten würde.

FC-Bayern-Legende und AZ-Kolumnist Jean-Marie Pfaff. © IMAGO/KURT DESPLENTER

Wie man gerade erst bei den deutschen Basketballern gesehen hat, kann ein ausländischer Trainer durchaus neue Impulse setzen und andere Sichtweisen implizieren. Dies würde möglicherweise zu Ex-Bayern-Coach Louis van Gaal führen.

Er ist zwar nicht der einfachste Typ, hat aber zuletzt bei der WM in Katar gezeigt, dass er mit einer Mannschaft bei einem Turnier weit kommen kann. Und er spricht Deutsch, was ja auch ein wichtiger Punkt bei der Trainersuche des DFB sein soll.

Euer Jean-Marie

Der 69-Jährige ist einer der besten Torhüter der Geschichte. Er war belgischer Nationaltorwart (64 Einsätze) und stand beim FC Bayern zwischen 1982 und 1988 insgesamt 156 Mal zwischen den Pfosten. Pfaff war Vizeeuropameister 1980, WM-Vierter 1986, zudem drei Mal deutscher Meister und zwei Mal Pokalsieger. 1987 war er Welttorhüter. Für die AZ ist er nun als Kolumnist tätig.