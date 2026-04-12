Bara Sapoko Ndiaye nutzt seine Bundesliga-Premiere beim FC Bayern eindrucksvoll: Das 18-jährige Leih-Talent aus der Red & Gold Academy überzeugt in Hamburg, weckt Hoffnungen an der Säbener Straße – und könnte nun dauerhaft in München bleiben.

Trainer Vincent Kompany gibt Debütant Bara Sapoko Ndiaye an der Seitenlinie letzte Anweisungen, bevor der 18-Jährige beim Auswärtsspiel in Hamburg für den FC Bayern eingewechselt wird.

Lennart Karl war wegen seines Muskelfaserrisses in München geblieben, auch Serge Gnabry musste wegen leichter Kniebeschwerden auf den Trip nach Hamburg verzichten. „Wir hatten das Gefühl, dass es nicht gut ist, diese Reise zu machen. Mit den zwei Flügen und wahrscheinlich wäre auf dem Platz keine Alternative gewesen“, sagte Sportvorstand Max Eberl, „deswegen Pflege zu Hause und für Mittwoch ist er dann fit und fertig.“ Also ready für Real und das Rückspiel.

Premiere für Talent Bara Sapoko Ndiaye

Weil so im 20er-Kader der Münchner noch ein Platz frei war, nahm Trainer Vincent Kompany Bara Sapoko Ndiaye mit nach war die Premiere für den 18-Jährigen, der dann auch in der 84. Minute eingewechselt wurde. Im Januar wurde das Teenager-Talent von den Gambinos Stars Africa ausgeliehen, trainiert seit rund vier Monaten bei den Profis mit. „Er war ja leider verletzt, deswegen wäre die Chance wahrscheinlich auch schon eher dagewesen“, erklärte Eberl.

Der zentrale Mittelfeldspieler bestach durch Mut, Ballsicherheit und Übersicht. „Man hat gesehen, dass er ein brutales Talent hat“, sagte Leon Goretzka, der findet, Ndiaye sei „ein guter Kerl und ganz dankbar“. Eberl meinte: „Er kam sehr gut ins Spiel rein. Man hat ihm keine Nervosität angemerkt.“Der 18-Jährige ist Teil der „Red & Gold Academy“, ein Förderprojekt des FC Bayern in Kooperation mit dem Los Angeles FC und weiteren Partnerklubs weltweit. Mit diesem internationalen Joint Venture wollen die Bayern Talente noch schneller aufspüren, fördern und an der Säbener Straße ans Topniveau heranführen.

Brutales Talent aus der Red & Gold Academy

Kurios: Ndiaye ist nur bis Sommer ausgeliehen, aufgrund spezieller Regularien zum Schutz einheimischer Talente darf er für die U23 in der Regionalliga nicht eingesetzt werden. „Bara ist jetzt der erste, der wirklich oben ankommt“, sagte Eberl, Trainer Vincent Kompany sagte zuvor einmal mit Zurückhaltung: „Es läuft gut für ihn.“

Nach AZ-Informationen tendiert Bayern dazu, Ndiaye im Sommer fest zu verpflichten. Um dann Spielpraxis zu sammeln, wäre eine Leihe denkbar.