FCB-Neuling Nathaniel Brown erhält den Bayerischen Sportpreis als "Herausragender Nachwuchssportler".

Nathaniel Brown gewann in seinem ersten Pflichtspiel für den FC Bayern bei Borussia Dortmund gleich den Supercup.

Am Samstag stehen für Nathaniel Brown gleich zwei wichtige Termine auf der Agenda: Am Nachmittag tritt der 23-Jährige mit dem FC Bayern im bayerischen Derby beim FC Augsburg an (15.30 Uhr/Sky), danach geht es für den deutschen Nationalspieler in die BMW-Welt, wo er beim Bayerischen Sportpreis als "Herausragender Nachwuchssportler" ausgezeichnet wird. Eine große Ehre für den gebürtigen Amberger!

Mit der Auszeichnung wird Brown für seine bemerkenswerte Entwicklung im vergangenen Jahr belohnt. Der Linksverteidiger zählte in der abgelaufenen Saison bei Eintracht Frankfurt zu den wenigen Lichtblicken und wusste als einer der wenigen Nationalspieler auch bei der Weltmeisterschaft im Sommer zu überzeugen.

Nathaniel Brown machte bei der WM im Sommer mit guten Leistungen auf sich aufmerksam. © IMAGO/Allstar Picture Library Ltd

Während des Turniers in Nordamerika wurde auch sein Wechsel zum FC Bayern finalisiert. Der deutsche Rekordmeister ließ sich die Dienste des offensivstarken Außenverteidigers dem Vernehmen nach satte 50 Millionen Euro kosten und stattete den Youngster mit einem langfristigen Vertrag bis 2031 aus.

Brown hat beim FC Bayern sofort eingeschlagen

Bei den Bayern hat sich Brown bereits gut zurechtgefunden und zählt unter Trainer Vincent Kompany zum Stammpersonal. In der aktuellen Saison stand er in sechs von sieben möglichen Spielen auf dem Platz – teils sogar als offensiver Mittelfeldspieler. Eine Position, die der 23-Jährige in der Jugend lange bekleidet hat, bevor er zum Linksverteidiger umgeschult wurde.

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Mit der Auszeichnung als "Herausragender Nachwuchssportler" tritt der gebürtige Bayer in die Fußstapfen keines Geringerem als Thomas Müller. Der 37-Jährige, der mittlerweile für die Vancouver Whitecaps aufläuft, hatte die Auszeichnung nach seiner Debüt-Saison und der anschließenden Weltmeisterschaft 2010 erhalten. Für Müller war es seinerzeit der Startschuss für eine Weltkarriere.

Neben Brown werden unter anderem auch Ex-Schiedsrichter Deniz Aytekin ("Sportliches Lebenswerk"), die Bob-Olympiasieger Johannes Lochner und Georg Fleischhauer ("Sportmomente für die Ewigkeit") und die zweimalige Olympia-Silbermedaillengewinnerin Emma Aicher ("Herausragende Bayerische Sportkarriere") ausgezeichnet. Die Gala wird am Samstag ab 22.10 Uhr im BR ausgestrahlt.