Ausweichtrikot der Saison 2022/23: Außergewöhnliches Design! FC Bayern veröffentlicht erstes Bild

Der FC Bayern hat ein erstes Bild des neuen Ausweichtrikots veröffentlicht. Am 11. August soll es offiziell vorgestellt werden.

München - Des Rekordmeisters neue Kleider: Nachdem der FC Bayern bereits das Heimtrikot sowie das Auswärtsdress offiziell vorgestellt hat, sind nun erste Bilder vom dritten Trikot der Münchner aufgetaucht.

Der Rekordmeister selbst veröffentlichte auf Twitter ein Bild, wo unter anderem Serge Gnabry und Thomas Müller das neue Jersey tragen.

Das Trikot ist Dunkelgrau, Sponsorenlogo, Bayern-Wappen und Adidas-Streifen sind in einem auffälligen Rot-Ton gehalten.

Offizielle Vorstellung am 11. August

Mit den Worten "Gut Blatt am 11.08." spielt der FC Bayern auf das außergewöhnliche Design an. Eine Besonderheit des neuen Trikots ist das dezente Muster auf der Vorderseite, das aus Rauten und verschiedenen Symbolen der bayerischen Spielkarten besteht. So sind immer wieder die Symbole Eichel, Gras, Herz und Schelle abgebildet.

Offiziell vorgestellt wird das dritte Leiberl der Münchner demnach am 11. August.

Gerüchte um das neue Oktoberfest-Trikot des FC Bayern

Spekulationen gibt es auch bereits um das neue geplante Wiesn-Trikot. Das soll heuer Bordeaux sein – offiziell bestätigt ist das allerdings noch nicht. Die Farbe ähnelt dem Ausweichtrikot der Münchner aus der Saison 2006/07.