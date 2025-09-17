AZ-Plus

Auch Hoeneß mischte im Poker mit: Woltemade spricht über geplatzten Bayern-Wechsel

Nick Woltemade wurde im Sommer über Wochen hinweg vom FC Bayern umworben, wechselte dann aber völlig überraschend zu Newcastle United. Nun spricht der Nationalspieler über das Buhlen des Rekordmeisters und Gespräche mit Uli Hoeneß.
Nationalspieler Nick Woltemade blickt zufrieden auf seinen Start bei Newcastle United zurück und fühlt sich in England wohl. "Es ist ein schönes Gefühl. Ich fühle mich schon jetzt sehr willkommen hier. Ich habe noch niemanden getroffen, der nicht freundlich und hilfsbereit war", sagte Woltemade der Sport Bild.

Der Angreifer war Ende August für 85 Millionen vom VfB Stuttgart auf die Insel gewechselt. Bei seinem Debüt in der Premier League erzielte Woltemade beim 1:0 (1:0) gegen die Wolverhampton Wanderers den Siegtreffer. Am Donnerstag (21.00 Uhr/DAZN) will er in der Champions League gegen den FC Barcelona nachlegen.

Woltemade über Hoeneß: "Gespräche waren sehr angenehm"

Bei der Entscheidung für Newcastle spielte für Woltemade auch Teammanager Eddie Howe eine Rolle. Die Gespräche mit dem 47-Jährigen seien von Anfang an gut gewesen: "Mir wurde sofort ein klarer Plan und ein Weg aufgezeigt. Die Leute haben Bock, mit mir hier zu arbeiten. Das freut mich sehr."

Der Wechsel zum deutschen Rekordmeister Bayern München kam dagegen nicht zustande. Vor allem die Bemühungen von Ehrenpräsident Uli Hoeneß sind Woltemade aber im Gedächtnis geblieben. Hoeneß sei eine sehr bekannte Person, "die Gespräche mit ihm waren angenehm, er hat mir ein sehr gutes Gefühl gegeben. Aber jetzt bin ich glücklich, in Newcastle zu sein."

