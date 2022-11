Auch Bayern-Keeper Sven Ulreich nimmt das Training auf

Der dezimierte Kader des FC Bayern samt möglicher WM-Nachzügler wird noch bis zum 9. Dezember trainieren. Anschließend gibt es eine Pause.

München - Torwart Sven Ulreich ist beim FC Bayern wieder ins Training eingestiegen.

Der Ersatzmann von Nationaltorwart Manuel Neuer hechtete am Dienstag nach Bällen. Tags zuvor hatte Ulreich beim Trainingsauftakt des Münchner Rumpfkaders noch gefehlt, ein Grund wurde nicht genannt.

Trainer Julian Nagelsmann absolviert seine Einheiten aktuell ohne die zahlreichen für die Weltmeisterschaft in Katar abgestellten Nationalspieler. Eine kleine Gruppe von Bayern-Profis hatte am Montag wieder das Training aufgenommen.

Nachdem sie sich zuvor zwei Wochen lang im Urlaub erholen konnten, kehrten Ryan Gravenberch, Marcel Sabitzer, Mathys Tel, Paul Wanner sowie Keeper Johannes Schenk auf den Trainingsplatz an der Säbener Straße zurück, wo sie eine gemeinsame Übungseinheit mit den Amateuren des deutschen Rekordmeisters absolvierten.

Am 6. Januar 2023 starten die Bayern ins Trainingslager in Katar

Der dezimierte Münchner Kader samt möglicher WM-Nachzügler wird noch bis zum 9. Dezember trainieren. Anschließend gibt es eine Pause. Am 3. Januar 2023 beginnt der deutsche Rekordmeister dann mit den medizinischen Untersuchungen und der Leistungsdiagnostik die Vorbereitung auf die restlichen Bundesligaspiele.

Am 6. Januar reisen die Münchner ins sechstägige Trainingslager nach Doha. Am 20. Januar (20.30 Uhr) wird es am 16. Spieltag bei RB Leipzig in der Bundesliga wieder ernst.