Ansetzung fixiert: FC Bayern startet im Februar bei der Klub-WM

Der Termin-Stress nimmt für den FC Bayern auch 2021 kein Ende. Anfang Februar ist der Rekordmeister bei der Klub-WM in Katar gefordert.

München - Für Champions-League-Sieger FC Bayern München steht erst im Februar 2021 die Klub-Weltmeisterschaft in Katar auf dem Programm. Der Fußball-Weltverband Fifa hat das ursprünglich für Dezember geplante Turnier wegen der Corona-Pandemie um zwei Monate verschoben.

Bei der Klub-WM, die nun vom 1. bis 11. Februar ausgetragen werden soll, nehmen die Gewinner der Kontinentalverbände teil. Der deutsche Rekordmeister FC Bayern ist als Champions-League-Sieger für das Halbfinale (8. Februar) gesetzt.

Holt sich der FC Bayern den sechsten Titel der Saison?

Das Team von Hansi Flick hat in Kater die Möglichkeit den sechsten Titel innerhalb einer Saison zu gewinnen, dies schaffte bisher nur der FC Barcelona im Jahr 2009. "Wir wollen das Sextett komplett machen und freuen uns darauf, nach der Champions League, der Meisterschaft, dem DFB-Pokal sowie dem nationalen wie internationalen Super Cup diesen sechsten Titel in Angriff zu nehmen", sagt Thomas Müller auf der . Im vergangenen Jahr holte sich der FC Liverpool mit Trainer Jürgen Klopp den Sieg.

Die Verschiebung der Klub-WM in den Februar wird auch Auswirkungen auf den Bundesliga-Kalender haben. Unter Berücksichtigung von An- und Abreise der Bayern und der Ansetzung ihrer Begegnungen in Katar könnten Münchens Punktspiele gegen die TSG Hoffenheim (19. Spieltag/29. Januar bis 1. Februar), bei Hertha BSC (20./5. bis 8. Februar) und gegen Arminia Bielefeld (21./12. bis 15. Februar) verschoben werden müssen.