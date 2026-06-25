Ancelotti-Areal wird plattgemacht: Bagger und Planierraupen am Trainingsgelände des FC Bayern

Bundesliga und Champions League pausieren im Moment, doch Ruhe kehrt beim FC Bayern auf dem Trainingsgelände nicht ein. Wo sonst Harry Kane, Joshua Kimmich und die anderen Bayern-Stars trainieren, drehen derzeit Bagger und Planierraupen ihre Runden.

Sportlich ist derzeit auf dem Trainingsgelände des FC Bayern in der Säbener Straße nicht sehr viel geboten. Die Bayern-Stars sind entweder im wohlverdienten Urlaub oder spielen für ihre Nationalmannschaften bei der WM in den USA, Mexiko und Kanada. Nur Serge Gnabry und David Santos Daiber sind bereits zurück und drehen nach ihren schweren Verletzungen (Ausriss der Adduktoren am rechten Oberschenkel (Gnabry) und Muskelsehnenriss im linken Oberschenkel (Daiber)) erste Runden.

Als das Duo den Platz betreten hat, dürften es sich kurz die Augen gerieben haben. Denn seit Saisonende hat sich auf dem Trainingsgelände sehr viel verändert und Ruhe herrscht dort schon länger nicht mehr.

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Auf dem Trainingsgelände drehen nun Bagger und Planierraupen ihre Runden

Wo sonst Vincent Kompany und seine Co-Trainer das Team laufen ließ, drehen aktuell Bagger, Planierraupen und Lkw ihre Runden. Es sind die ersten Maßnahmen für den Neubau eines Profi-Leistungszentrums in der Säbener Straße, welchen der Aufsichtsrat auf seiner Sitzung Mitte November 2024 beschlossen hat.

Wo einst der XXL-Fitness-Parcours von Carlo Ancelotti war, drehen nun Bagger und Planierraupen ihre Runden. © André Wagner

Zunächst wird ein neuer Trainingsplatz errichtet, auf der hinteren rechten Ecke des Vereinsgeländes, direkt am Zaun zum angrenzenden öffentlichen Park Am Hohen Weg. Für das neue Grün musste nun ein anderes Projekt weichen, für welches der FC Bayern erst vor einigen Jahre etwa eine Million Euro hinblätterte.

Einst für eine Million errichtet: Ancelotti-Wunsch wird plattgemacht

In der Saison 2016/17 hatte der damalige Bayern-Coach Carlo Ancelotti und sein Fitness-Chef Giovanni Mauri einen XXL-Fitness-Parcours durchgesetzt, mit Rampe und Gerätehäuschen, Sand- und Rindenmulch-Parcours für Barfuß-Übungen, Balance-Balken, Basketballkorb, Beachvolleyball-Feld, Fußball-Tennis-Platz und Rasenheizung. Später wurde das Areal noch um einen Padel-Court (Trendsport-Mix aus Tennis und Squash) erweitert, den der Verein als Geschenke für den Triple-Triumph im Jahr 2020 errichten ließ.

Carlo Ancelotti ließ einst den XXL-Fitness-Parcours auf dem Vereinsgelände des FC Bayern errichten. © imago sportfotodienst

Doch nachdem sich der FC Bayern Ende September 2017 von dem italienischen Star-Coach getrennt hatte, wurde der Ancelotti-Hügel und alle anderen Fitnessmöglichkeiten kaum noch genutzt. Der jetzige Bundestrainer Julian Nagelsmann gönnte sich während seiner knapp zweijährigen Amtszeit als Bayern-Trainer immer wieder Mal eine Partie auf dem Padel-Court.

Julian Nagelsmann war einer der ganz wenigen, die den Padel-Court noch nutzten. © IMAGO/Philippe Ruiz

Auch Vincent Kompany wurde dort mal gesichtet, als er ein paar Bälle schlug. Doch damit ist es jetzt vorbei: Das Ancelotti-Areal ist Geschichte und fiel bereits den Baggern zum Opfer. Bereits Anfang Mai wurde damit begonnen, Zaunteile, Roll- und Kunstrasen zu entfernen, und den Basketballkorb und das Beachvolleyballnetz abzumontieren, anschließend kamen die schweren Baufahrzeuge angerollt und haben den Ancelotti-Hügel plattgemacht.

Die gesamten Umbaumaßnahmen auf dem Trainingsgelände des FC Bayern soll rund drei Jahre dauern. © André Wagner

Umbaumaßnahmen sollen etwa drei Jahre dauern und 100 Millionen Euro kosten

Der neue Trainingsplatz wird, wie schon die bereits vorhandenen Plätze 1 und 2, mit einem meterhohen Sichtschutz versehen, um Vincent Kompany und seinen Stars das Geheimtraining zu ermöglichen. Mit der Fertigstellung des neuen Trainingsplatzes sind die Umbaumaßnahmen aber noch lange nicht abgeschlossen. Vielmehr ist das neue Spielfeld nur ein Teil der Umbaupläne des FC Bayern auf seinem Vereinsgelände in der Säbener Straße.

In Zukunft ist hier eine Modernisierung und deutliche Vergrößerung des Profi-Trakts geplant, wie der deutsche Rekordmeister im Jahr 2024 bekanntgab.Die Bauarbeiten sollen drei Jahre andauern – sofern alles nach Plan läuft – schätzungsweise 50.000 Lkw mit Bauschutt müssen hin und hergefahren werden. Kostenpunkt für den gesamten Umbau: ca. 100 Millionen Euro.

Auch Fanshop in der Säbener Straße wird umgebaut

Etwas schneller und kostengünstiger werden die Bauarbeiten sein, die derzeit auf der anderen Seite des Vereinsgebäudes in der Säbener Straße stattfinden. Der dort befindliche FC-Bayern-Fanshop ist aktuell wegen Umbaumaßnahmen geschlossen. Ende Juli soll er dann im neuen Store-Konzept wieder öffnen.