Amateure-Coach vor Abgang? Demichelis "stolz" auf Interesse von River Plate

Amateure-Coach Martin Demichelis ist geschmeichelt vom Interesse von River Plate und könnte die Bayern verlassen. "Jeder weiß, dass es mein Lieblingsverein ist zusammen mit Bayern", sagt er der AZ.

München - Coach Martin Demichelis könnte die Bayern-Amateure bald verlassen. Der 41-jährige Argentinier gehört zu den Kandidaten auf den Cheftrainer-Posten bei River Plate in Buenos Aires. Dort spielte Demichelis von 1997 bis 2003.

Martin Demichelis "stolz" auf Interesse von River Plate

"Jeder weiß, dass es mein Lieblingsverein ist zusammen mit Bayern", sagte Demichelis am Sonntag am Rande des Legendenspiels der AZ: "Ich bin stolz, dass mein Name als einer der Trainer-Kandidaten gehandelt wird. Schauen wir mal, der liebe Gott sitzt da oben. Es heißt jetzt: Geduldig bleiben. Morgen haben wir erstmal Training mit den Amateuren."

Die Münchner würden Demichelis bei einer Einigung mit River Plate ziehen lassen. Holger Seitz könnte ihn beerben.