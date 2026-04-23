Akte Säbener: Klinsmann verrät der Abendzeitung wichtiges Detail über seinen Bayern-Wechsel

Akte Säbener: Der neue Podcast der Abendzeitung über die Mythen und Skandale des FC Bayern.

Der neue Podcast der Abendzeitung über die Mythen und Skandale des FC Bayern: Akte Säbener.

FC Bayern – Weltklub, Mythos, Schlagzeilenlieferant. Das Drehbuch des Klubs hätte man in Hollywood nicht besser schreiben können. Intrigen, Skandale und rauschende Partynächte. Rund um das Trainingsgelände an der Säbener Straße spielte sich so einiges ab. Oscarreif! Mehrere Reporter-Generationen der AZ haben alles in der "Akte Säbener" festgehalten.

Akte Säbener gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt

Den Zoff zwischen Klinsi und Lothar, die Wutausbrüche von Uli Hoeneß und natürlich die wilden Anfangszeiten von Bastian Schweinsteiger. Erinnern Sie sich noch an den jungen Schweini mit den blondierten Haaren? Ein Lausbub. Aber längst nicht alle Geschichten wurden in der Abendzeitung gedruckt. Geheime Absprachen oder gar Wutanrufe vom Tegernsee verhinderten es.

Doch damit ist jetzt Schluss! Im neuen AZ-Podcast "Akte Säbener" erzählen die Reporter Michael Schilling, Patrick Strasser, Maximilian Koch und Kilian Kreitmair zusammen mit den beteiligten Bayern-Legenden wie es wirklich war. Ungeschönt, überraschend – und natürlich immer mit einem Augenzwinkern. Ab sofort jeden zweiten Donnerstag auf Spotify und überall, wo es Podcasts gibt.

Folge 1: Kalles Veto