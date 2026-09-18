Akte Säbener: Geschichten aus dem Käferzelt! Die legendären Wiesnfeiern des FC Bayern
FC Bayern – Weltklub, Mythos, Schlagzeilenlieferant. Das Drehbuch des Klubs hätte man in Hollywood nicht besser schreiben können. Intrigen, Skandale und rauschende Partynächte. Rund um das Trainingsgelände an der Säbener Straße spielte sich so einiges ab. Oscarreif! Mehrere Reporter-Generationen der AZ haben alles in der "Akte Säbener" festgehalten.
Akte Säbener gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt
Den Zoff zwischen Klinsi und Lothar, die Wutausbrüche von Uli Hoeneß und natürlich die wilden Anfangszeiten von Bastian Schweinsteiger. Erinnern Sie sich noch an den jungen Schweini mit den blondierten Haaren? Ein Lausbub. Aber längst nicht alle Geschichten wurden in der Abendzeitung gedruckt. Geheime Absprachen oder gar Wutanrufe vom Tegernsee verhinderten es.
Doch damit ist jetzt Schluss! Im neuen AZ-Podcast "Akte Säbener" erzählen die Reporter Michael Schilling, Patrick Strasser, Maximilian Koch und Kilian Kreitmair zusammen mit den beteiligten Bayern-Legenden wie es wirklich war. Ungeschönt, überraschend – und natürlich humorvoll. Ab sofort jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.
Folge 1: Kalles Veto
Am 11. Januar 2008 platzte an der Säbener Straße die Bombe. "Feuer und Flamme für Klinsi" titelte die Abendzeitung am Tag darauf. Jürgen Klinsmann wurde Trainer des FC Bayern. Doch es hätte auch ein junger, aufstrebender Stuttgarter das Amt übernehmen können: Jürgen Klopp. Bayerns damaliger Manager Uli Hoeneß hatte den Coach von Mainz 05 extra angerufen. Warum der Deal scheiterte?
Das erfahren Sie in dieser Folge. Klinsmann und Bayerns damaliger Kapitän, Mark van Bommel, blicken auf die gemeinsame Zeit zurück und verraten Details, die so noch unbekannt waren.
Folge 2: Gegrillte Scampi-Bayern
Es ist der 6. Februar 2002. Der FC Bayern um Oliver Kahn, Stefan Effenberg und Thorsten Fink verliert mit 1:2 am Millerntor gegen Tabellenschlusslicht St. Pauli. Die Weltpokalsiegerbesieger werden geboren. Mehr noch: Manager Uli Hoeneß erfindet am Abend nach der Niederlage im Teamhotel den Namen der Scampi-Bayern. Wenig später lässt er im Pressestüberl an der Säbener Straße auch die Weltöffentlichkeit an seiner Wortneuschöpfung teilhaben.
Der Name ist nun in aller Munde. Die Abendzeitung druckt für die Leser eine Rezeptserie für die besten Scampi-Gerichte und interviewt Ernährungsexperten über die Wirkungen des Luxus-Gerichts. Diese Folge beinhaltet die Originalaussagen von Hoeneß. Außerdem gibt Fink Insides, wie die Mannschaft ihren neuen Spitznamen aufnahm.
Folge 3: Eier, van Gaal hat Eier
Es ist der 2. Juli 2009. Der FC Bayern stellt seinen neuen Trainer vor: Louis van Gaal. Der Niederländer stellt bei seiner ersten Pressekonferenz direkt klar: "Das bayerische Lebensgefühl passt zu mir wie ein warmer Mantel."
Warum? "Mia san mia", posaunt van Gaal: "Wir sind wir und ich bin ich: selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ, aber auch warm und familiär." Es ist der erste von unzähligen denkwürdigen Auftritten des Tulpengenerals. Eines Tages zeigt van Gaal seiner Mannschaft im Besprechungsraum an der Säbener Straße sogar sein bestes Stück.
Folge 4: van Bommels Revolte
Es ist der 25. Februar 2009. Der FC Bayern um Trainer Jürgen Klinsmann gewinnt das Achtelfinalhinspiel in der Champions League mit 5:0 bei Sporting Lissabon. Trotzdem titelt die Abendzeitung zwei Tage später: "Klinsmann größte Niederlage?" Der Grund: Die AZ hat erfahren, dass die Mannschaft eigenständig die Taktik verändert.
Unruhe bricht an der Säbener Straße aus. Wenig später gibt der Klub eine Pressemitteilung heraus, in der Kapitän Mark van Bommel erklärt, dass dies nicht der Wahrheit entspreche – zum Schutz von Klinsmann?
Folge 5: Psychospielchen mit Schweini
Es ist Sommer 2004. Der FC Bayern hat unter dem neuen Trainer Felix Magath die Saisonvorbereitung bereits aufgenommen. Bastian Schweinsteiger, der deutsche Shootingstar der Europameisterschaft, kehrt an die Säbener Straße zurück.
Nun will er beim Rekordmeister voll angreifen. Doch dann das: Magath kennt Schweinsteiger offenbar nicht. "Wer sind Sie?", fragt er ihn. Mehr noch: Das Talent muss erstmal unter Hermann Gerland bei den Amateuren trainieren.
Folge 6: Gegen den Intimfeind beim FC Bayern
Es ist Sommer 1996. Der FC Bayern hat vor wenigen Wochen den UEFA Cup gegen Girondins Bordeaux gewonnen. Überragender Stürmer in dieser Saison: Jürgen Klinsmann.
Doch das Verhältnis mit Kapitän Lothar Matthäus ist seit seinem Wechsel im Juli 1995 angespannt. Die beiden Weltstars sind charakterlich zu unterschiedlich. So kommt es zu einer der legendärsten Wetten in der Historie des FC Bayern. "Klinsmann schießt keine 15 Tor, sonst zahle ich 10.000 DM", meint er zum damaligen Manager Uli Hoeneß. Ein Misstrauensvotum gegen den Mitspieler. Ob er die Wette gewinnt?
Folge 7: Schalen-Schikane beim FC Bayern
Es ist der 27. Mai 2023. Der FC Bayern gewinnt durch das Last-Minute-Tor von Jamal Musiala beim 1. FC Köln die Meisterschaft. Während die Spieler feiern, verschickt die Presseabteilung des Klubs eine Meldung, die alles überschatten wird. Der Titel: "Trennung von Oliver Kahn und Hasan Salihamidzic."
Schon in den Tagen zuvor berichtet die AZ vom Geheimplan mit Jan-Christian Dreesen. Wie es dazu kam?
Folge 8: Arrivederci, Signor Ancelotti
Es ist der 27. September 2017. Im ausverkauften Prinzenpark bestreitet der FC Bayern sein zweites Gruppenspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain. Nicht in der Startelf: Arjen Robben, Mats Hummels und Franck Ribéry. Trainer Carlo Ancelotti lässt sie zunächst auf der Bank.
Jérôme Boateng, in den Monaten zuvor immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen, sitzt sogar nur auf der Tribüne. Die Bayern verlieren am Ende mit 0:3 gegen das Starensemble von der Seine. Noch um 3.30 Uhr in der Nacht steht fest: Die Zeit von Ancelotti in München ist vorbei.
"Die Tatsache, dass der Trainer aus meiner Sicht in den letzten Tagen noch einmal fünf wichtige Spieler – Coman ja auch – auf einen Schlag gegen sich gebracht hat, das hätte er nicht durchgestanden", enthüllt Präsident Uli Hoeneß. Was sich in den Monaten zuvor an der Säbener Straße abspielte?
Folge 9: Geschichten aus dem Käferzelt
Es ist Herbst in München, Wiesn-Zeit. Auch die Spieler des FC Bayern mischen sich unter die Menschenmenge auf der Theresienwiese. Der Hotspot der Stars: Die Wiesn-Schänke von Michael Käfer.
Seit Jahrzehnten begrüßt die Gastro-Legende den FC Bayern in seinem Zelt auf dem Oktoberfest. Franz Beckenbauer, Lothar Matthäus und Harry Kane, alle waren sie schon bei ihm. Was passierte in all den Jahren hinter den Kulissen der Feier-Bayern?
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