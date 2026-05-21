Akte Säbener: Als van Gaal vor den Spielern des FC Bayern die Hose runterlässt

Akte Säbener: Der neue Podcast der Abendzeitung über die Mythen und Skandale des FC Bayern.

Der neue Podcast der Abendzeitung über die Mythen und Skandale des FC Bayern: Akte Säbener.

FC Bayern – Weltklub, Mythos, Schlagzeilenlieferant. Das Drehbuch des Klubs hätte man in Hollywood nicht besser schreiben können. Intrigen, Skandale und rauschende Partynächte. Rund um das Trainingsgelände an der Säbener Straße spielte sich so einiges ab. Oscarreif! Mehrere Reporter-Generationen der AZ haben alles in der "Akte Säbener" festgehalten.

Akte Säbener gibt es jetzt überall, wo es Podcasts gibt

Den Zoff zwischen Klinsi und Lothar, die Wutausbrüche von Uli Hoeneß und natürlich die wilden Anfangszeiten von Bastian Schweinsteiger. Erinnern Sie sich noch an den jungen Schweini mit den blondierten Haaren? Ein Lausbub. Aber längst nicht alle Geschichten wurden in der Abendzeitung gedruckt. Geheime Absprachen oder gar Wutanrufe vom Tegernsee verhinderten es.

Doch damit ist jetzt Schluss! Im neuen AZ-Podcast "Akte Säbener" erzählen die Reporter Michael Schilling, Patrick Strasser, Maximilian Koch und Kilian Kreitmair zusammen mit den beteiligten Bayern-Legenden wie es wirklich war. Ungeschönt, überraschend – und natürlich humorvoll. Ab sofort jeden zweiten Donnerstag eine neue Folge.

Folge 1: Kalles Veto

Am 11. Januar 2008 platzte an der Säbener Straße die Bombe. "Feuer und Flamme für Klinsi" titelte die Abendzeitung am Tag darauf. Jürgen Klinsmann wurde Trainer des FC Bayern. Doch es hätte auch ein junger, aufstrebender Stuttgarter das Amt übernehmen können: Jürgen Klopp. Bayerns damaliger Manager Uli Hoeneß hatte den Coach von Mainz 05 extra angerufen. Warum der Deal scheiterte?

Das erfahren Sie in dieser Folge. Klinsmann und Bayerns damaliger Kapitän, Mark van Bommel, blicken auf die gemeinsame Zeit zurück und verraten Details, die so noch unbekannt waren.

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Folge 2: Gegrillte Scampi-Bayern

Es ist der 6. Februar 2002. Der FC Bayern um Oliver Kahn, Stefan Effenberg und Thorsten Fink verliert mit 1:2 am Millerntor gegen Tabellenschlusslicht St. Pauli. Die Weltpokalsiegerbesieger werden geboren. Mehr noch: Manager Uli Hoeneß erfindet am Abend nach der Niederlage im Teamhotel den Namen der Scampi-Bayern. Wenig später lässt er im Pressestüberl an der Säbener Straße auch die Weltöffentlichkeit an seiner Wortneuschöpfung teilhaben.

Der Name ist nun in aller Munde. Die Abendzeitung druckt für die Leser eine Rezeptserie für die besten Scampi-Gerichte und interviewt Ernährungsexperten über die Wirkungen des Luxus-Gerichts. Diese Folge beinhaltet die Originalaussagen von Hoeneß. Außerdem gibt Fink Insides, wie die Mannschaft ihren neuen Spitznamen aufnahm.

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Folge 3: Eier, van Gaal hat Eier

Es ist der 2. Juli 2009. Der FC Bayern stellt seinen neuen Trainer vor: Louis van Gaal. Der Niederländer stellt bei seiner ersten Pressekonferenz direkt klar: "Das bayerische Lebensgefühl passt zu mir wie ein warmer Mantel."

Warum? "Mia san mia", posaunt van Gaal: "Wir sind wir und ich bin ich: selbstbewusst, arrogant, dominant, ehrlich, arbeitsam, innovativ, aber auch warm und familiär." Es ist der erste von unzähligen denkwürdigen Auftritten des Tulpengenerals. Eines Tages zeigt van Gaal seiner Mannschaft im Besprechungsraum an der Säbener Straße sogar sein bestes Stück.