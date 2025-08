Ackern fürs Comeback beim FC Bayern: Musiala absolviert erste Phase der Reha

Während seine Teamkollegen am Dienstag in die Saisonvorbereitung starten, schuftet Jamal Musiala im Reha-Bereich an der Säbener Straße. Es wird wohl noch dauern, bis der Shootingstar wieder auf den Platz darf.

27. Juli 2025 - 15:31 Uhr

Absolviert an der Säbener Straße derzeit das Reha-Programm: Jamal Musiala. © fcbayern

Audio von Carbonatix

Diese dritte Minute der Nachspielzeit dürfte sich bei Jamal Musiala tief ins Gedächtnis eingebrannt haben. Der Zauberfußballer des FC Bayern will den verunglückten Steckpass von Michael Olise noch retten, da rauscht Keeper Gianluigi Donnarumma an. Was daraufhin mit seinem linken Fuß passiert, tut schon beim Zusehen weh. Vorsicht, Triggerwarnung. Aus der Spielzusammenfassung wurde die Aufnahme deshalb rausgeschnitten. Musiala befindet sich in der "Return to Mobility"-Phase Mit der Trage musste Musiala abtransportiert werden, seine Teamkollegen gingen gegen Paris Saint-Germain (0:1) mit einem Schock in die Pause. Die Horror-Diagnose: Wadenbeinbruch und mehrere Bänderverletzungen im linken Sprunggelenk. Erst in vier bis fünf Monaten darf der Shootingstar mit seiner neuen Nummer 10 auf dem Rücken auflaufen. Davor heißt es: Reha-Programm absolvieren. Der FCB-Newsletter Aktuelle News zum FC Bayern München Jetzt anmelden Einblicke geben Bilder auf der Website des Klubs. Musiala macht verschiedene Kraftübungen, trägt dabei noch einen Spezialschuh mit Schiene. Man will nichts riskieren. Knapp einen Monat nach der Verletzung startet die Reha mit Krankengymnastik, Lymphdrainage bei den Physios und Mobilisation. Experten sprechen hier von der "Return to Mobility"-Phase, dem ersten von fünf Schritten auf Weg zum Comeback. Für Jamal Musiala steht Training auf der Yogamatte an. © fcbayern FC Bayern: Musiala muss rund sechs Wochen mit Spezialschuh laufen Der Fuß selbst soll dabei noch nicht belastet werden. Der Oberkörper steht im Fokus. Musiala soll seine Form nicht komplett verlieren. Der 22-Jährige stemmt Hanteln in die Luft, arbeitet mit Widerstandsbändern, macht Dehn- und Flexibilitätsübungen auf der Yogamatte. Erst nach rund sechs Wochen wird der Spezialschuhe abgenommen und Musiala darf ohne Krücken erste leichte Laufübungen auf dem Platz machen. Die Kraft soll Jamal Musiala trotz der Verletzung nicht verlieren. © fcbayern Musiala braucht also noch Geduld, bis er seine Gegenspieler wieder ausdribbeln darf. Davor kann er das maximal im Videospiel "EA FC" machen, wo er das neue Cover ab September zusammen mit Reals Jude Bellingham ziert. Gut für den Zehner: Die Teamkollegen werden ab Dienstag, da starten die Münchner in die Saisonvorbereitung, auch mal im Kraftraum vorbeischauen. Vielleicht geht es mit psychischem Beistand von Joshua Kimmich, Leon Goretzka und Co. ein bisserl schneller.