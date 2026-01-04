Abwehrzeugnisse beim FC Bayern: Abwehrmitte ist ein echtes Bollwerk – doch einer überragt alle

Der FC Bayern stellt die beste Abwehr der Bundesliga – dafür gibt es Gründe. Der zweite Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse.

Vorne hui und hinten: Genauso! Die Offensive des FC Bayern wurde im Laufe der bisherigen Saison zu Recht und oft gefeiert, Harry Kane und Co. trafen in jedem der drei Wettbewerbe fast nach Belieben. Doch auch die Defensive der Münchner kann sich sehen lassen. Und wie.

In der Bundesliga ist Bayern mit nur elf Gegentoren nach 15 Partien das beste Team, insgesamt hat die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany in 25 Pflichtspielen lediglich 24 Gegentreffer hinnehmen müssen. Stark! Und dafür gibt es Gründe.

Im zweiten Teil der AZ-Halbjahreszeugnisse sind die Abwehrspieler dran.

Laimer einer der besten Rechtsverteidiger Europas

KONRAD LAIMER: Was für eine Spielzeit des Österreichers! Laimer, eigentlich im zentralen Mittelfeld ausgebildet, hat sich zu einem der besten Rechtsverteidiger Europas entwickelt. Gemeinsam mit Michael Olise bildet er ein herausragendes Duo auf der rechten Außenbahn. Spielerisches Highlight: Sein Hackentor beim 5:0-Sieg beim VfB Stuttgart. Laimer ist ein Allrounder, der 28-Jährige kann’s hinten links genauso gut. Kein Wunder, dass Bayern seinen 2027 auslaufenden Vertrag vorzeitig verlängern will. NOTE 1

In Topform: Bayerns Konrad Laimer. © IMAGO

DAYOT UPAMECANO: Der Franzose gehört inzwischen zur Weltelite der Innenverteidiger. Schnell, zweikampfstark, clever - logisch, dass der FC Bayern den auslaufenden Vertrag mit Upamecano unbedingt verlängern möchte. Doch es hakt noch an Details. Auch Paris Saint-Germain ist an Upa dran. Ein Abschied der 27-Jährigen wäre ein herber Verlust für den Rekordmeister. NOTE 2

Tah hat sich als Top-Verstärkung erwiesen

JONATHAN TAH: Neben Upamecano hat sich der 29 Jahre alte Neuzugang von Bayer Leverkusen als Top-Verstärkung erwiesen. Tah wurde direkt in den Mannschaftsrat gewählt, er überzeugte mit stabilen Leistungen. Bayerns Abwehrmitte ist ein echtes Bollwerk. Auch dank Anführer Tah. NOTE 2

JOSIP STANISIC: Der kroatische Nationalspieler ist dank seiner Flexibilität besonders wertvoll für den FC Bayern. Rechts, links, zentral - Stanisic kann überall verteidigen. Und das auf hohem Niveau. Der 25-Jährige ist beliebt im Team und bei den Fans. NOTE 3

MINJAE KIM: Seinen Stammplatz hat der 29 Jahre alte Südkoreaner an Tah verloren, Ärger macht er deshalb aber nicht. Wenn Kim spielen darf, agiert er ordentlich. Dennoch: Im Sommer könnten sich die Wege trennen. Die AC Mailand würde Kim gern schon jetzt verpflichten. Aktuell ist es nicht mehr als ein Gerücht. NOTE 3

Könnte die Bayern im Sommer verlassen: Min-jae Kim. © IMAGO

Ito ist eine wertvolle Alternative beim FC Bayern

RAPHAEL GUERREIRO: Mal links hinten eingesetzt, mal im defensiven Mittelfeld. Kompany schätzt den technisch starken Portugiesen, dessen Vertrag im Sommer ausläuft. Eine Verlängerung des Arbeitspapiers des 32-Jährigen ist nicht ausgeschlossen. NOTE 3

HIROKI ITO: Nach seinem dritten Mittelfußbruch in seiner Bayern-Zeit (er kam im Sommer 2024) hat sich der 25 Jahre alte Japaner zurückgekämpft. Als Linksverteidiger und linker Innenverteidiger ist Ito eine wertvolle Alternative. Stark im letzten Spiel vor Weihnachten beim 4:0-Sieg in Heidenheim, besonders offensiv. NOTE 3

SACHA BOEY: Mit mehr Schatten als Licht. Offensiv zwar teilweise mit hübschen Szenen, bei der Defensivarbeit jedoch zu nachlässig. Mittlerweile setzt Kompany nicht mehr auf den Franzosen, Boey darf im Winter gehen. Ob Crystal Palace aus der englischen Premier League ein überzeugendes Angebot für den 25-Jährigen abgibt? NOTE 4

ALPHONSO DAVIES: Nach langer Verletzungspause (im März 2025 erlitt er einen Kreuzbandriss) kam der Kanadier gegen Ende des Jahres noch zu einigen Kurzeinsätzen. Jetzt greift der 25-Jährige wieder voll an. Ebenso wie Jamal Musiala ist Davies ein gefühlter Winterneuzugang der Münchner. OHNE NOTE