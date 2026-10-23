"Absolut pietätlos": Jürgen Klopp redet beim Thema Kimmich Klartext
Beim Thema Joshua Kimmich wurde Jürgen Klopp ganz deutlich: Nach den jüngsten Debatten um den Kapitän der Nationalmannschaft stellte sich der Bundestrainer demonstrativ hinter den Star des FC Bayern. "Jo Kimmich ist ein überragender Mittelfeldspieler, der in unserem Team immer einen Platz haben wird", sagte Klopp in der Halbzeitpause des Champions-League-Spiels gegen den FC Arsenal bei DAZN.
Ex-Profi Oliver Kahn hatte zuletzt gemeint, dass Kimmich im DFB-Team nicht mehr unbedingt einen Stammplatz im defensiven Mittelfeld habe. Klopps Plädoyer für Kimmich war eine Reaktion auf die Frage von TV-Experte Michael Ballack, wie er das Duo Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof gegen Arsenal bewerte.
Klopp betont Alternativen im Mittelfeld
"Das sind Top-Partner, die können überragend zusammenspielen", antwortete Klopp und ergänzte prompt in Hinblick auf eine mögliche Aufstellung in seiner Nationalmannschaft: "Aber das heißt nicht, dass es nicht auch mit Jo Kimmich funktioniert und mit Felix Nmecha oder mit Mika Bauer oder mit Yannik Engelhardt. Die haben das auch richtig gut gemacht."
Wegen Frage nach Pavlovic und Bischof: Klopp rüffelt Ballack
Kimmich fehlte gegen die Gunners wegen eines Trauerfalls im engsten Familienkreis. An so einem Tag nach Pavlovic und Bischof gefragt zu werden, störte den Bundestrainer. Er finde es "absolut pietätlos, wenn wir da jetzt drüber reden, weil wir können das ja nicht machen, und dann anschließend wird ein Kimmich-Thema draus gemacht", sagte er an Ballacks Adresse. "Und Jo hat heute ganz andere Themen."
Wann Kimmich wieder spielen kann, ist noch unklar
Zweifellos. Vom Bundestrainer, dem DFB und dem FC Bayern wird Kimmich in dieser schwierigen Zeit alle Unterstützung erhalten. Der 31-Jährige selbst entscheidet, wann er sich wieder bereit für Fußball fühlt. Klopps Team trifft in der Nations League am 13. November in Belgrad auf Serbien und drei Tage später in Berlin auf die Niederlande.
Für Bayern geht es am Sonntag (17.30 Uhr) mit dem Topspiel beim SC Freiburg weiter. Ohne Kimmich würde Trainer Vincent Kompany wohl wieder auf Pavlovic und Bischof in der Startelf setzen.
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