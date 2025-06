Abflug mit neuen Kräften: Mit diesen Stars reist der FC Bayern zur Klub-WM

Der FC Bayern startet ins Abenteuer Klub-WM - mit den Neuzugängen Tah und Bischof. Bei Sané wird die Entscheidung in den USA getroffen.

Um 13.05 Uhr beginnt an diesem Dienstag die Mission Klub-WM für die Stars des FC Bayern. Von Terminal 1 aus heben die Münchner Richtung Orlando ab, gut zehn Stunden Flugzeit sind angepeilt. In Florida wird der Tross um Trainer Vincent Kompany im "Four Seasons Resort Orlando at Walt Disney World Resort" wohnen – also gleich neben Micky Maus. Ab Mittwoch wird dann auf dem "ESPN Sports Complex" in einem der modernsten Sportzentren des Landes trainiert. Den FC Bayern erwarten vor Ort ideale Bedingungen – das Wetter dürfte bei 34 Grad und hoher Luftfeuchtigkeit von circa 85 Prozent gleichwohl eine Herausforderung darstellen.

Titeljagd nach dem neuen goldenen Pokal

Doch davon wollen sich die Münchner bei ihrer angepeilten Titeljagd nach dem neuen goldenen Pokal nicht aufhalten lassen. „Ich hoffe, der FC Bayern wird als Erster auf dieser Trophäe eingraviert“, sagte Vorstandschef Jan-Christian Dreesen: „Dass wir uns gerade in unserem Jubiläumsjahr zum 125-jährigen Vereinsbestehen mit den besten 32 Mannschaften von allen Kontinenten messen können, ist etwas Besonderes.“ Man wolle „das Ding gewinnen, das ist das Ziel, das alle Beteiligten haben“, ergänzte Dreesen.

Natürlich auch Thomas Müller, der auf seine letzte Dienstreise als Bayern-Spieler geht. "Vielleicht können wir ja einen kleinen Fußball-Hype-Train starten. Auch im Hinblick auf die Weltmeisterschaft 2026", sagte Müller. "Ich sehe viel Potenzial für Fußball in den USA. Schauen wir mal, wie sich das anfühlt." Gut möglich, dass Müller nach dem Turnier in die US-Liga wechselt, unter anderem Bayerns Partnerklub Los Angeles FC ist stark interessiert.

Noch ein Extra-Anreiz für Bayern: Der Sieger des Turniers darf vier Jahre lang das Logo des Klub-WM-Champions auf den Trikots tragen. Das macht was her!

Tah schon früher zu Bayern – je mehr Erfolg, desto mehr Ablöse

Spannend war in den vergangenen Tagen vor allem die Frage, wer mit im Flieger sitzen wird – und wer nicht. Bei Jonathan Tah zeichnet sich kurz vor Ende der Extra-Transferperiode am 10. Juni doch eine Einigung mit Bayer Leverkusen ab. Bayern zahlt dem Vernehmen nach einen fixen Betrag in Höhe von 800.000 Euro an Leverkusen, um Tah schon in den USA einsetzen zu können. Dort treffen die Münchner am Sonntag in Cincinnati im ersten Gruppenspiel auf den neuseeländischen Klub Auckland City. Bei Tah soll noch eine zusätzliche Prämie von circa einer Million Euro hinzukommen – je nach Abschneiden bei dem Turnier. Und Bayern übernimmt Tahs Gehalt für Juni.

Der Klub-WM-Sieger würde insgesamt 115 Millionen Euro einnehmen. Da erscheint es nur fair, dass Leverkusen einen kleinen Anteil für Tah erhält. Der Vertrag des Verteidigers bei Bayer wäre bis zum 30. Juni gelaufen.

Bayern braucht Tah aber schon jetzt dringend, weil Dayot Upamecano aus einer langen Verletzungspause kommt und erst im Turnierverlauf fit sein wird. Minjae Kim hat immer wieder Beschwerden an der Achillessehne und ist zudem ein Verkaufskandidat. Paris Saint-Germain und die AC Mailand sind am Südkoreaner dran. Tah könnte also direkt an der Seite von Josip Stanisic in der Innenverteidigung starten.

Was passiert mit Leroy Sané?

Und sonst? Auch Tom Bischof wird an Bord sein. Ähnlich wie bei Tah ist eine kleine Ablöse fällig, da der Mittelfeldspieler noch bis Ende Juni an Hoffenheim gebunden war. Leroy Sanés Vertrag läuft Ende des Monats aus – womöglich wird in den USA eine Einigung mit Bayern erzielt.

Oder aber Sané wechselt ablösefrei. Unter anderem die Istanbul-Klubs Galatasaray und Fenerbahçe sowie der FC Arsenal sind an ihm interessiert.