3. Liga: FC Bayern II verspielt Führung gegen Verl

Im Nachholspiel der 3. Liga geht der FC Bayern II trotz Führung am Ende als Verlierer vom Platz. Gegen Verl heißt es am Ende 1:2 und die Niederlage hätte noch höher ausgehen können.

München – Es läuft in dieser Saison nicht so richtig bei den kleinen Bayern. Im Nachholspiel der 3. Liga gegen den SC Verl unterlag das Team von Holger Seitz trotz Führung mit 1:2.

Schneller pariert Elfmeter

In der 47. Minute brachte Timo Kern die Münchner mit 1:0 in Führung. 22 Minuten später erzielte Mael Corboz den Ausgleich für die Gäste (69.). Mit einem Last-Minute-Treffer besiegelte Aygün Yildirim dann die 1:2-Pleite der Bayern-Amateure (90.).

Am Ende hätte die Niederlage sogar noch höher ausfallen können, doch Kasim Rabihic scheiterte in der Nachspielzeit vom Elferpunkt am gut reagierenden Münchner Schlussmann Lukas Schneller (94.).

Mit nun 40 Punkten belegt der SC Verl nun den 7. Platz. Die Bayern liegen mit 33 Punkten nach 27 Spielen auf dem 12 Rang und haben nur noch acht Zähler Vorsprung auf die Abstiegsplätze.