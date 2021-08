2. Runde im DFB-Pokal: FC Bayern muss auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran

Neuauflage des Bundesliga-Eröffnungsspiels: In der 2. Runde des DFB-Pokals muss der FC Bayern bei Ligarivale Borussia Mönchengladbach antreten.

München – Harter Brocken für den FC Bayern! Im DFB-Pokal muss die Mannschaft von Julian Nagelsmann auswärts bei Borussia Mönchengladbach ran.

Dies ergab die Auslosung am Sonntagabend in der ARD Sportschau, bei der Kanu-Olympiasieger Ronald Rauhe die Paarungen zog, Ziehungsleiterin war die 111-malige Nationalspielerin Celia Sasic. Der Bundesliga-Klassiker gegen die Fohlen ist das Top-Spiel in der 2. Runde des Pokal-Wettbewerbs.

FC Bayern im Pokal noch ungeschlagen gegen Gladbach

Erst kürzlich trennten sich beide Vereine im Saison-Eröffnungsspiel mit einem 1:1-Uentschieden. Im DFB-Pokal spricht die Bilanz allerdings klar für die Münchner: Es ist bereits das siebte Aufeinandertreffen mit den Gladbachern, bisher setzte sich stets der FC Bayern durch.

Während die Nagelsmann-Elf am vergangenen Mittwoch durch einen 12:0 gegen den Bremer SV souverän in die 2. Runde einzog, hatten die Gladbacher mehr Mühe zum Pokal-Auftakt. In Kaiserslautern reichte der Elf vom Niederrhein ein 1:0 fürs Weiterkommen.

Die Zweitrunden-Partie findet nun am 26./27. Oktober 2021 statt, eine zeitgenaue Ansetzung steht bisher noch nicht fest.