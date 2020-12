1:1 gegen MSV Duisburg: FC Bayern II verpasst Sprung aus der Abstiegszone

Der FC Bayern II hat den Sprung ins Tabellenmittelfeld der 3. Liga verpasst. Am Mittwoch kam das Team von Trainer Holger Seitz gegen den MSV Duisburg nicht über ein 1:1 hinaus.

München - Der FC Bayern II hat sich am 16. Spieltag der 3. Liga 1:1 (1:0) vom MSV Duisburg getrennt. Top-Torjäger Timo Kern brachte die Münchner per Elfmeter mit seinem siebten Saisontor in der ersten Halbzeit in Führung (39. Minute). Vincent Vermeij glich für die Gäste jedoch im zweiten Durchgang aus (65.).

FC Bayern II: Jahresabschluss bei der SpVgg Unterhaching

Mit 16 Punkten belegen die Münchner aktuell Platz 15 in der Dritten Liga, haben allerdings noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand. Am kommenden Samstag gastiert das Team von Trainer Holger Seitz zum Jahresabschluss bei der SpVgg Unterhaching (14 Uhr).