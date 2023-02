FC Bayern: Tickets für das Heimspiel gegen Paris gewinnen

Der deutsche Rekordmeister empfängt im Rückspiel des Achtelfinales der Königsklasse das Star-Ensemble von Paris St.-Germain um den argentinischen Weltmeister Lionel Messi und die Superstars Neymar und Kylian Mbappé. Die AZ verlost 3x2 Tickets.

17. Februar 2023 - 12:08 Uhr

Es ist unzweifelhaft das Spiel der Spiele in dieser Saison für den FC Bayern. Der deutsche Rekordmeister empfängt im Rückspiel des Achtelfinales der Königsklasse das Star-Ensemble von Paris St.-Germain um den argentinischen Weltmeister Lionel Messi und die Superstars Neymar und Kylian Mbappé.

Die Bayern haben sich durch den 1:0-Erfolg im Hinspiel in der französischen Hauptstadt eine großartige Ausgangsposition geschaffen. Jetzt heißt es im zweiten Aufeinandertreffen der beiden Schwergewichte des europäischen Klub-Fußballs den Einzug ins Viertelfinale klar zu machen. Bayern gegen PSG, auf diese Partie fiebern nicht nur die Bayern-Fans hin, sondern ganz Fußball-Deutschland ist auf das erneute Kräftemessen gespannt.

Tickets für FC Bayern gegen PSG gewinnen

Die Historie der Duelle der beiden Vereine ist lang, spannend und teilweise pikant. 1994 trafen die Klubs erstmal aufeinander, 1997 gelang den Bayern beim 5:1 der bis dato höchste Erfolg gegen PSG, 2017 kam es erneut zum Duell in der Gruppenphase, das 0:3 besiegelte damals das Schicksal von Carlo Ancelotti als Bayern-Trainer. Unvergessen ist aber vor allem das Finale 2020, als Kingsley Coman, der auch jetzt im Hinspiel bei PSG das 1:0 erzielt hat, den FC Bayern mit seinem Goldenen Tor zum Titel in der Königsklasse köpfte und so die zweite Triple-Saison der Bayern möglich machte. 2021 dann wiederum das bittere Aus der Bayern im Viertelfinale gegen PSG.

Zeit also zur Revanche – es wird auf jeden Fall ein Schmankerl, ein Fußball-Leckerbissen. Und das Allerbeste: Sie, liebe AZ-Leser, können am Mittwoch, dem 8. März kostenlos mit dabei sein. Gemeinsam mit Paulaner, Sponsorpartner des FC Bayern, verlost die Abendzeitung 3x2 Tickets (Kategorie 1) für das Heimspiel in der Allianz Arena.

Die Teilnahme ist bis einschließlich Mittwoch, 1. März, 14 Uhr, möglich.