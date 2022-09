Tracht für die Neuen beim EHC: Bereit für die Wiesn

Die EHC-Neuzugänge wurden von Angermaier Trachten erstmals ausgestattet.

München - Am Samstag startet nach zwei Jahren endlich wieder die Wiesn - und nun sind auch die Eishockey-Stars des EHC Red Bull bereit für die große Party. Wie gewohnt wurden die Neuzugänge im Team von Trainer Don Jackson von Angermaier Trachten ausgestattet.

Begeisterung bei den Neuzugängen

Am Dienstag probierten Mathias Niederberger, Ryan McKiernan, Andreas Eder, Chris DeSousa, Veit Oswald und Christopher Kolarz die neuen Kleider an - und waren begeistert. "Ich freue mich, mit den Jungs dort Spaß zu haben", sagte der US-Amerikaner McKiernan: "Ich bringe meine Familie mit. Meinen Sohn in den Baby-Lederhosen zu sehen, wird ziemlich cool."