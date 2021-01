Sieg gegen Schwenningen: Der EHC München darf endlich wieder jubeln

Der EHC München gewinnt am Sonntag gegen die Schwenninger Wild Wings. Das Siegtor fällt spät.

Siegerjubel: Der EHC gewinnt in Schwenningen.

Schwenningen - Geht doch. Der EHC Red Bull München ist wieder in der Siegerspur. Der EHC setzte sich am Sonntag in der DEL gegen das Überraschungsteam der Schwenninger Wild Wings mit 3:2 durch und feierte damit nach zwei Niederlagen den ersten Sieg des Jahres 2021. Zum Matchwinner avancierte Trevor Parkes, der 108 Sekunden vor Schluss den Siegtreffer erzielte.

Nationalstürmer Frank Mauer hatte den EHC in Führung gebracht (5.), Andreas Thuresson dann ausgeglichen (26.). Das 2:1 durch Philip Gogulla konterte Darin Olver für Schwenningen (56.). Dann dann schlug Parkes zu - und die Wild Wings K.o. "Wir hätten es ruhiger haben können, wenn wir unsere Chancen besser genutzt hätten", sagte Gogulla.