Red Bull München verpflichtet Kanadier Street

Der EHC Red Bull München hat für die kommende Eishockey-Saison den Kanadier Ben Street verpflichtet. Der 34 Jahre alte Angreifer stand nach Vereinsangaben vom Montag zuletzt bei den New Jersey Devils in der National Hockey League (NHL) unter Vertrag. Nach vielen Jahren in der NHL und der American Hockey League (AHL) ist München seine erste Profistation im Ausland.

02. August 2021 - 10:50 Uhr | dpa