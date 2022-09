Im Trachten-Trikot: EHC gewinnt Derby gegen Augsburg deutlich

Der nächste Sieg für den EHC: Am Donnerstag gab es einen klaren und souveränen 6:0-Erfolg der Münchner gegen die Augsburger Panther.

Fesch im Trachten-Trikot: Die Spieler des EHC am Donnerstagabend.

München - Der EHC Red Bull München kommt in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) immer besser in Schwung. Das 6:0 (3:0, 3:0, 0:0)-Schützenfest der Mannschaft von Trainer Don Jackson gegen die chancenlosen Augsburger Panther war für die Gastgeber nach dem misslungenen Auftakt der zweite klare Erfolg in Serie.

Vier Tage nach dem 5:2-Erfolg im Duell der Titelkandidaten gegen die Adler Mannheim war Yasin Ehliz bei Münchens Demonstration der Stärke der erfolgreichste Spieler der Gastgeber. Die weiteren Treffer gegen die auswärts noch sieglosen Panther markierten Benjamin Street, Austin Ortega, Daryl Boyle und Ryan McKiernan. Passend zur aktuell stattfindenden Wiesn spielten die EHCler in einem Trachten-Trikot.

"Wir hatten viel Puckbesitz und waren stark in der Offensive und Defensive. Von Beginn bis zum Ende haben wir so gespielt, wie wir es uns vorgenommen haben", sagte Ortega nach dem Spiel.

Weiter geht es für den EHC bereits am kommenden Sonntag – dann spielen die Münchner um 16.30 Uhr bei den Iserlohn Roosters.