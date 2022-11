Ganz enge Kiste: EHC München gewinnt packendes Derby gegen Augsburg

Im letzten Drittel legten die Münchner beim 3:2 gegen Augsburg noch einmal eine Schippe drauf und hatten in ihrem Keeper Daniel Allavena einen starken Rückhalt.

München - Das war ein echter Kraftakt: DEL-Spitzenreiter EHC Red Bull München hat auch das zweite Derby gegen die Augsburger Panther in dieser Saison für sich entschieden.

EHC-Goalie Allavena: "Haben uns wieder gut reingekämpft"

In einem engen Duell reichte es am Sonntagabend zu einem hart erarbeiteten 3:2 (2:0, 0:2, 1:0) - Austin Ortega, Ben Smith und Andreas Eder erzielten vor 5.238 Zuschauern die Tore.

Der glänzend aufgelegte Keeper Daniel Allavena hatte ebenfalls einen großen Anteil am fünften Derby-Erfolg gegen die Panther hintereinander.

EHC München geht mit 2:0-Führung ins Mitteldrittel

"Im ersten Drittel waren wir dominant, im zweiten Abschnitt haben wir ein bisschen nachgelassen. Wir haben uns aber wieder gut reingekämpft – und in der Schlussphase den Kasten sauber gehalten", freute sich der 23-Jährige.

Die Red Bulls waren im ersten Abschnitt klar überlegen. Ortega staubte nach vier Minuten zum 1:0 ab, Chris DeSousa traf den Pfosten (11.). Eine weitere Druckphase führte zum nächsten Tor durch Smith (15.) - sein 2:0 mit der Rückhand war auch der Zwischenstand nach 20 Minuten.

Andreas Eder nutzt Überzahlsituation zum Münchner Siegtreffer

Im Mittelabschnitt glichen die mit einem Doppelschlag durch Adam Payerl und Terry Broadhurst binnen 47 Sekunden aus (25.). Allavena war bei beiden Toren chancenlos und verhinderte wenig später sensationell den dritten Augsburger Treffer durch Marcel Barinka (27.). Die beste Möglichkeit hatten die Red Bulls durch Ryan McKiernan, zum zweiten Mal stand der Pfosten im Weg (40.).

München startete mit einem Powerplay in das Schlussdrittel, und kurz vor Ablauf der Strafe brachte Andreas Eder sein Team mit einem harten Direktschuss erneut in Führung (42.). Gerade in den dann folgenden zwei Überzahlsituationen stand dann Allavena im Mittelpunkt und verhinderte mit einer Glanztat gegen Payerl den Ausgleich (52.).