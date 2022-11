EHC braucht Champions-League-Wunder: "Werden nicht aufgeben"

Der EHC Red Bull München braucht nach einem phasenweise "peinlichen" Auftritt in der Champions League ein kleines Eishockey-Wunder, um den Traum vom ersten Titel in der Königsklasse am Leben zu halten.

16. November 2022 - 10:13 Uhr | dpa

Münchens Cheftrainer Don Jackson an der Seitenlinie. © Kolbert-Press/Gamel/dpa