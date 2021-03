Eistiger als Vorspeise fürs Duell mit den Adlern

Der EHC schlägt Nürnberg mit 5:0 - jetzt gilt es beim Tabellenführer.

Wenn beim EHC Red Bull München in dieser Saison am Ende einer Partie die Null steht, dann hat man hoffentlich darauf gewettet, dass der Gegner Nürnberg Ice Tigers heißt. Am Freitag besiegte das Team von Trainer Don Jackson die Franken in der Olympia-Eishalle mit 5:0 (Tore: Trevor Parkes (2), Philip Gogulla, Zach Redmond, Maximilian Kastner).

Der zweite Zu-Null-Sieg des EHC

Es war erst der zweite Zu-Null-Sieg des EHC in dieser Spielzeit, der erste war ihnen am dritten Spieltag (28. Dezember) gelungen. Der damalige Gegner? Na klar, die Nürnberger - 6:0 hieß es da. Für Goalie Danny aus dem Birken war der Freitags-Erfolg der 47. Shutout seiner DEL-Karriere. Die ewige Bestenliste der Liga führt er so mit Mannheims Dennis Endras an.

Entscheidung im Schlussdrittel

Doch es dauerte, bis die Münchner wirklich in Schlittschuhtritt kamen. Erst im Schlussdrittel machten die Münchner mit vier Treffern alles klar. "In den ersten 40 Minuten waren wir nicht konsequent, im letzten Drittel haben wir unser bestes Eishockey gezeigt. Da haben wir die Tore gemacht", sagte Torschütze Kastner. Tore wird der EHC auch am Montag (20.30 Uhr) brauchen, es gilt beim Tabellenführer Adler Mannheim. Da steht bei den Red Bulls auch noch die Null in der Saison. Alle drei Auseinandersetzungen hat man verloren, dabei nur einen Punkt geholt. Sehr ausbaufähig.