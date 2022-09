EHC-Talent Philipp Krening: Ein leeres Tor als Meilenstein

Philipp Krening hat seinen ersten DEL-Treffer für den EHC Red Bull München erzielt. Mit ihm gemeinsam sorgt ein zweiter Youngster bei den Münchnern für Aufsehen - Veit Oswald.

Premierentor in der DEL: Der 18-jährige Philipp Krening bejubelt seinen Treffer für den EHC zum 4:1-Endstand in Iserlohn.

München - Es kommt nicht so häufig vor, dass ein Empty-Net-Goal solch eine Freude auslöst wie bei Philipp Krening. Aber es war eben ein besonderer Treffer, der dem Youngster des EHC Red Bull München zum 4:1-Endstand ins verwaiste Tor der Iserlohn Roosters geglückt war.

Es war der Premierentreffer des 18-Jährigen in der DEL. Für Krening ein Meilenstein der jungen Karriere. Schwierig war die Aufgabe zugegebenermaßen nicht, Krening musste im Prinzip nur seine Gedanken zusammennehmen und die Scheibe sauber ins Tornetz bugsieren - machte er tadellos. Sein breites Lächeln war anschließend sichtbarer Ausdruck seines Glücksgefühls.

Philipp Krening und Veit Oswald: Zwei EHC-Youngster im Blickfeld

Krening hat damit nach vier Einsätzen in der DEL seinem ebenso jungen Reihenkollegen Veit Oswald etwas voraus. Der Sohn des früheren Nationalspielers Günter Oswald wartet noch auf diesen prägenden Moment, auch wenn er sich ebenfalls schon früh in dieser Saison 2022/23 ins Blickfeld gespielt hat.

Veit Oswald: "Ein unglaubliches Gefühl"

Zwei 18 Jahre alte deutsche Liganeulinge bei einem der Top-Anwärter auf die Meisterschaft, das fällt auf. Bei den Kölner Haien zur Saisoneröffnung schickte Trainer Don Jackson beide erstmals aufs DEL-Eis. "Es ist ein unglaubliches Gefühl", sagte Oswald.

Im Wiesn-Outfit: Veit Oswald, Talent des EHC Red Bull München. © imago images/Eibner

Letztlich durften sich beide in Köln jeweils eine Vorlage gutschreiben lassen. Die Nachwuchs-Auswahlspieler, beide hoffen auf eine Nominierung für die U20-WM am Ende des Jahres, haben die Chance genutzt, die sich durch personelle Umstände bot.

Krening und Oswald: Auch bei der U18-WM im Fokus

Weil beim EHC zu Saisonbeginn Filip Varejcka und Sebastian Cimmerman verletzt fehlten und Julian Lutz im Trainingscamp der Arizona Coyotes NHL-Luft schnuppern durfte, ergab sich die Gelegenheit. Krening, der aus Weingarten in Baden-Württemberg stammt, hat in den Vorjahren die Red-Bull-Akademie in Liefering bei Salzburg durchlaufen und sich dort Schritt für Schritt entwickelt.

Oswald machte in der Eishockey-Hochburg Landshut als Top-Scorer der Deutschen Nachwuchsliga (DNL) auf sich aufmerksam und wechselte zur laufenden Spielzeit nach München. Beide präsentierten sich auch bei der U18-WM im April und zählten zu den auffälligsten Spielern im deutschen Team.

Beim EHC haben Krening und Oswald rasch das Spielsystem von Coach Jackson verinnerlicht und sich dessen Vertrauen erarbeitet. Ob beide weiter fest im Team bleiben, wenn Lutz in dieser Woche mit Verteidiger Maksymilian Szuber wieder zum Aufgebot stößt, muss sich zeigen. Empfohlen für weitere Leistungsnachweise auf hohem Niveau haben sie sich allemal. Irgendwann werden dann vielleicht noch andere Träume greifbar.

Ein großes Idol, an dem er sich orientiert, hat Oswald jedenfalls schon: NHL-Superstar Connor McDavid von den Edmonton Oilers.