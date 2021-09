EHC: Spektakel beim Fan-Comeback

Tiffels schießt den EHC gegen die Kölner Haie spät zum Sieg. "Es war ein hartes Stück Arbeit."

München - Satte 555 Tage war es her, dass der EHC ein Heimspiel vor Zuschauern austragen durfte. Prompt wurde es der zweite Triumph am zweiten Spieltag: Der EHC hat ein packendes PENNY DEL-Spiel gegen die Kölner Haie mit 6:4 (0:0|4:3|2:1) gewonnen. Zach Redmond und Frederik Tiffels erzielten jeweils zwei Tore. Außerdem erfolgreich vor 2.247 Zuschauern: Ben Street und Austin Ortega.

EHC-Stürmer Kastner lobt: "Ich bin stolz auf die Mannschaft"

"Es war ein hartes Stück Arbeit. Wir haben uns gewünscht, mit sechs Punkten zu starten. Offensiv haben wir gezeigt, dass wir Qualität haben. Ich bin stolz auf die Mannschaft", lobte Stürmer Maximilian Kastner nach dem Traumstart.

Spektakulär verlief vor allem das Mitteldrittel, in dem gleich sieben Tore fielen: Moritz Müller (26.) und Landon Ferraro (29.) schossen die Haie in Front, Street und Redmond trafen postwendend zum Ausgleich (30., 31.). Nur 23 Sekunden später ging der EHC durch Ortega erstmals in Führung. Andreas Thuressons Ausgleichstor in Überzahl (38.) antworte Redmond mit dem 4:3 (40.) Köln warf alles nach vorne, Tiffels machte erst neun Sekunden vor der Schluss-Sirene alles klar.