EHC-Kapitän Patrick Hager ist heiß auf Berlin: "Das absolute Topspiel"

Der EHC Red Bull ist zurück in der Spur. Kapitän Patrick Hager erklärt in der AZ, wie der Umschwung gelang, wie Corona das Eishockey beeinflusst und was sein Team am Sonntag gegen Berlin erwartet.

München - AZ-Interview mit Patrick Hager: Der 33-Jährige ist Kapitän des EHC Red Bull München.

AZ: Herr Hager, am Sonntag, 16.30 Uhr, kommt Meister Eisbären Berlin nach München.

PATRICK HAGER: Es wird das absolute Topspiel werden. Vor einer Woche haben wir erst in Berlin gegeneinander gespielt.

Und nach Verlängerung gewonnen...

Wir wissen also, was auf uns zukommt: Eishockey auf hohem Niveau. Wir haben uns intensiv vorbereitet. Wir haben im Dezember ja einige Spiele liegenlassen und müssen jetzt in den direkten Duellen Siege holen, wenn wir wieder ganz vorne ran wollen.

Hager: "Wir brauchen die Dinge nicht auf Biegen und Brechen zu erzwingen"

Der Dezember war rabenschwarz für den EHC. Warum lief es nicht und im neuen Jahr dann schon wieder?

Einige Spiele im Dezember haben wir verdient verloren, in anderen haben wir Wege gefunden, zu verlieren. Wir sind dann in einen Trott reingekommen. Ob es nun taktische Sachen waren oder auch andere - wir haben uns wieder auf unsere Stärken besonnen. Gegen uns spielen die Gegner meistens sehr passiv. Wir brauchen die Dinge nicht auf Biegen und Brechen zu erzwingen. Wir sind jetzt wieder geduldiger und wissen, dass wir die Spiele gewinnen können.

Hager über Corona: "Den schlimmsten Fall haben wir selbst erlebt"

Das Gegner-Scouting am Freitagabend am TV fiel für Sie aus. Berlin hatte ebenfalls spielfrei, weil Gegner Straubing Tigers wegen zahlreicher Corona-Fälle die Partie absagen musste.

Mit der neuen Variante kommst du im Moment gar nicht raus aus der Lage. An erster Stelle steht, dass jeder gesund rauskommt, das ist klar. Als Spieler musst du dich auf jedes angesetzte Spiel vorbereiten, egal, ob es jetzt stattfindet oder nicht, egal, ob Fans dabei sein dürfen oder nicht. Was möchtest du mehr machen? Den schlimmsten Fall haben wir selbst erlebt, als am Tag unseres Halbfinales in der Champions Hockey League das Spiel abgesagt wurde - praktisch: Quarantäne statt Europas Königsklasse.

Das Halbfinale ist jetzt schon dreimal abgesagt worden. Auch an diesem Dienstag, weil Ihr Gegner Tappara Tampere in Quarantäne musste.

Ich habe es 2019 am eigenen Leib erlebt, wie es ist, ein CHL-Finale zu spielen. Diese Chance willst du dir nicht entgehen lassen. Ich hoffe, dass man eine Lösung findet, das Spiel zu spielen.