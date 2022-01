EHC-Gegner in Quarantäne: Halbfinale in der Champions Hockey League erneut verschoben

Das Halbfinale des EHC in der Champions Hockey League muss erneut verlegt werden. Der finnische Gegner Tappara Tampere befindet sich in Quarantäne.

München – Der EHC Red Bull München muss auf sein Halbfinale in der Champions Hockey League (CHL) weiterhin warten.

Für das Duell mit Tappara Tampere kann auch der nun vorgesehene Termin am 25. Januar nicht gehalten werden, Grund ist dieses Mal eine Corona-Quarantäne des gesamten finnischen Teams. Die CHL prüft nun mit beiden Klubs, wie das Spiel neu angesetzt werden kann.

EHC musste Anfang Januar in Quarantäne

Anfang Januar hatte der damals noch als Hin- und Rückspiel geplante Vergleich nicht stattfinden können, weil die Münchner in Quarantäne mussten. Die CHL entschied daraufhin mit den Beteiligten, das Halbfinale in nur einem Spiel in Tampere auszutragen. Nun wird eine erneute Verschiebung nötig.