EHC: Jetzt erst kommen die wahren Prüfsteine

Nach der leichten Nummer in Bietigheim folgen nun drei harte Spiele binnen fünf Tagen.

Ankunft am Tag vor dem Transferschluss: Emil Johansson.

Wie ist es wirklich um die Form des EHC Red Bull bestellt? Das Spiel am Dienstagabend bei den Bietigheim Steelers (5:1) darf kaum als Maßstab gelten. Die Schwaben tragen die feuerrote Laterne, gegen den EHC hätten sie mit nur zehn fast den DEL-Negativrekord für die wenigsten Torschüsse eingestellt (neun). . .

Sind die Münchner bereit für die Playoffs?

Jetzt erst kommen die wahren Prüfsteine auf Don Jacksons Mannschaft zu! Am Freitag (19.30 Uhr, Olympia-Eisstadion) gegen Geheimfavorit Grizzlys Wolfsburg um den DEL-Spieler des Monats Spencer Machacek zeigt sich, ob der EHC in Playoffform ist oder weiter dem Müßiggang des Tabellenersten frönt.

Danach folgen harte Derbys bei den Nürnberg Ice Tigers (Sonntag) und beim Zweiten ERC Ingolstadt (Dienstag).

EHC München bekommt einen neuen Verteidiger

Helfen soll in den sieben verbleibenden Spielen der Hauptrunde und in den Playoffs ein neuer Verteidiger. Was die AZ vorab berichtete, ist nun bestätigt: Der Schwede Emil Johansson kommt vom finnischen Erstligisten Vaasan Sport.