EHC unterliegt den Kölner Haien: "Müssen die Partie abhaken"

Der EHC verliert mit 2:4 gegen die Kölner Haie. Am Ende reichte die Zeit nicht mehr für eine erfolgreiche Aufholjagd.

München - Aufholjagd missglückt! Der EHC Red Bull München hat am Sonntag mit 2:4 gegen die Kölner Haie verloren. Patrick Hager und Zach Redmond trafen für die Münchner, die zunächst mit 0:3 zurücklagen.

Die Münchner fanden schwer ins Spiel, starteten dann allerdings etwas wacher ins zweite Drittel. Im Schlussabschnitt erhöhte der EHC dann den Druck, in der ein oder anderen Situation fehlte allerdings das letzte Quäntchen Glück.

Konrad Abeltshauser: "Das Spiel haben wir im ersten Drittel verloren. Die Kölner sind in Führung gegangen und wurden immer selbstbewusster", fasste Konrad Abeltshauser nach der Partie zusammen. "Für uns stand dann einfach die Null zu lange. Wir müssen die Partie abhaken, daraus lernen und in Bietigheim wieder Gas geben." Schon am kommenden Dienstag geht es für die Mannschaft von Trainer Don Jackson weiter.