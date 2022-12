EHC gegen Wolfsburg: Eder im Torjäger-Duell

Mit den Grizzlys Wolfsburg wartet auf den ECH am Donnerstag ein Gegner, der es in sich hat. Am Sonntag folgen dann noch die Adler Mannheim.

Wolfsburg - Mit dem Rückenwind von acht Siegen in Folge ist der EHC Red Bull München per Zug nach Wolfsburg gereist. Dort steht am Donnerstag (19.30 Uhr, MagentaSport) das Auswärtsspiel bei den Grizzlys an, die sich seit dieser Saison selbstbewusst als vierte Kraft direkt hinter den Top-Teams EHC, Adler Mannheim und Eisbären Berlin sehen.

Wolfsburger Team ist gut aufgestellt

Das zeigt sich auch darin, dass die Grizzlys um ihren Peitinger Manager Karl-Heinz Fliegauf um die besten DEL-Spieler mitbieten: Stürmer Justin Feser schlug ein erkleckliches Drei-Jahres-Angebot des ebenso zahlungskräftigen ERC Ingolstadt aus und wird stattdessen ein Grizzly.

Schon jetzt haben die Wolfsburger einen gefährlichen Angreifer in ihren Reihen: Darren Archibald ist mit 14 Treffern Top-Torjäger der Liga. In den vorigen zehn Spielen traf er siebenmal!

Doch der EHC kann da mithalten. Andreas Eder hat in selber Spanne ebenfalls sieben Treffer markiert. Das Duell der heißesten Torjäger!

Statistik der letzten Begegnungen ist fast ausgeglichen

Wolfsburg ist aber ein Gegner, gegen den sich der EHC traditionell sehr schwertut. In 63 Duellen ist die Statistik mit 33:30 Siegen beinahe ausgeglichen, in den letzten fünf Spielen in Wolfsburg gewann der EHC nur einmal. Ungewöhnlich für Don Jacksons Mannschaft.

Nur gegen die Adler Mannheim ist die Bilanz düsterer – und die hat der EHC dann am Sonntag, 16.30 Uhr, zum DEL-Spitzenspiel im Olympia-Eisstadion zu Gast.