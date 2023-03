EHC: Ein Rekord – und eine ausgeglichene Serie

Parkes erzielt beim 3:1 im vierten Viertelfinale in Bremerhaven sein 105. Tor für den EHC.

Dreizehn Minuten und 35 Sekunden dauerte es, dann war dieses vierte Viertelfinale des EHC Red Bull München bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven ein historisches.

In Überzahl spielte Ben Street auf Patrick Hager vor dem Kasten, der legte perfekt auf Trevor Parkes zurück und der Torjäger tat das, was er nun mal am besten kann, er versenkte den Puck zum 1:1 im Netz. Es war der 105.

"Es ist immer eine große Errungenschaft, wenn man einen Rekord von Wolf erreicht"

Treffer des 31-Jährigen im EHC-Trikot, damit ist Parkes nun alleiniger Rekord-Torschütze der Red Bulls, der Kanadier überflügelte Eishockey-Ikone Michael Wolf (42), der den EHC zu drei Meistertiteln (2016, 2017, 2018) geführt und geschossen hatte, ehe er 2019 die einzigartige Karriere beendete. "Es ist immer eine große Errungenschaft, wenn man einen Rekord von Wolf erreicht. Ich hatte das Glück und die Ehre, mit ihm zu spielen. Er ist ein unglaublicher Mensch, ein unglaublicher Eishockeyspieler", sagte Parkes: "Aber viel wichtiger war, dass wir gewonnen haben. Und der Treffer wurde mir perfekt aufgelegt."

"Es wird wieder ein hart umkämpftes Match"

Tor Nummer 105 von Parkes für den EHC war ein sehr wichtiges, denn Bremerhaven, das die ersten beiden Viertelfinal-Spiele gewonnen hatte, war durch Christian Wejse (5.) in Führung gegangen. Und wer weiß, wie gut die Pinguins defensiv den Beton anrühren können, wenn sie einmal führen, dem ist bewusst, wie bedeutend dieser Ausgleich war.

Im dritten Drittel riss der EHC das Spiel an sich, erst erzielte Kapitän Patrick Hager, das 2:1 (47.), dann behielt Austin Ortega bei seinem Penalty die Nerven – 3:1 (48.). Dabei blieb es. "Bremerhaven hat es uns sehr schwer gemacht", sagte Nationalstürmer Yasin Ehliz: "Wir haben immer versucht, sie zu Fehlern zu zwingen, und haben zum Glück die Tore geschossen. In Spiel fünf werden beide Teams wieder Vollgas geben, es wird wieder ein hart umkämpftes Match."

Der EHC hat die Best-of-seven-Serie ausgeglichen (2:2), das fünfte Kräftemessen on Ice findet am Freitag (19.30 Uhr, MagentaSport) in München statt.