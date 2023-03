DEL-Playoffs: EHC München gleicht mit Sieg in Bremerhaven in der Serie aus

Schon am Freitag kann der Titelverteidiger nachlegen: Durch den 3:1-Erfolg in Bremerhaven ist für den EHC Red Bull München wieder alles drin im Playoff-Viertelfinale.

Patrick Hager bringt den EHC München in Bremerhaven mit 2:1 in Führung.

München - Titelfavorit EHC Red Bull München hat sich in den Playoffs zurückgemeldet und nach seinem Fehlstart ins Viertelfinale der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Serie ausgeglichen.

Playoff-Viertelfinale: EHC kann am Freitag erstmals in Führung gehen

Der Sieger der Hauptrunde gewann am Mittwoch bei den Fischtown Pinguins Bremerhaven 3:1 (1:1, 0:0, 2:0), damit steht es in der Best-of-seven-Serie 2:2.

Am Freitag (19.30 Uhr/Magenta Sport) hat München in eigener Halle die Chance, erstmals in Führung zu gehen und sich gleichzeitig zwei Matchbälle zu erspielen. Die Red Bulls hatten die ersten beiden Spiele gegen den Außenseiter verloren, zuletzt aber mit einem 7:1 ein klares Signal gesetzt.

Ortega sorgt mit verwandeltem Penalty für die Entscheidung

"Bremerhaven hat es uns sehr schwer gemacht. Es gab wenige Chancen auf beiden Seiten. Wir haben immer versucht, sie zu Fehlern zu zwingen, und haben zum Glück die Tore geschossen", sagte Münchens Yasin Ehliz.

Die Münchner bekamen in Bremerhaven früh durch Christian Wejse eine kalte Dusche (6.), Trevor Parkes glich aber noch im ersten Drittel mit einem schön herausgespielten Überzahltor aus (14.).

Patrick Hager (47.) sorgte für das 2:1 der Gäste, Austin Ortega legte kurz darauf mit einem verwandelten Penalty nach (48.). In der Schlussphase rannten die Pinguins erfolglos an, auch die Herausnahme des Torhüters brachte nichts.