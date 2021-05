Der Nächste, bitte! Austin Ortega wechselt zum EHC

Der nächste Neuzugang beim EHC: Die Münchner haben Austin Ortega verpflichtet, der US-Amerikaner kommt von Red Bull Salzburg.

München - Der EHC Red Bull München hat einen weiteren Spieler verpflichtet: Austin Ortega wechselt zum dreimaligen deutschen Meister – das gab der EHC am Sonntag bekannt.

Der US-Amerikaner kommt von Red Bull Salzburg nach München, zudem hat der 27-Jährige bereits Erfahrung in der Deutschen Eishockey-Liga (DEL). Zwischen 2019 und 2020 lief er 65 Mal für die Eisbären Berlin auf. erzielte dabei 25 Tore sowie 33 Assists.

"Ich kenne die DEL und weiß, was mich dort erwartet. Es ist eine Ehre für mich, mit München in diese Liga zurückzukehren", wird Ortega in einer EHC-Mitteilung zitiert. Auch Sportdirektor Christian Winkler ist glücklich über den Transfer: "Wir freuen uns, Austin in unserer Organisation halten zu können. Er hat bereits Erfahrungen in mehreren europäischen Top-Ligen gesammelt und dabei insbesondere bei seinem Engagement in Berlin sehr gute Leistungen gezeigt."

Großer Umbruch beim EHC

Ortega ist die zweite Verpflichtung innerhalb kurzer Zeit. Erst am vergangenen Donnerstag gab der EHC den Wechsel des deutschen Nationalspielers Frederik Tiffels bekannt. Neue Spieler sind auch nötig, die Münchner stehen vor einem enormen Umbruch. Mindestens sieben Spieler werden den Verein verlassen.