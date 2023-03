Der EHC mit einem guten Gefühl in Richtung Titel

Der EHC München hat bisher eine exzellente Saison gespielt. Ab Mitte März geht's um den Titel.

Mit 122 Punkten hat der EHC Red Bull München die DEL-Hauptrunde abgeschlossen – als souveräner Tabellenerster. Die Bestmarke der Eisbären Berlin verpasste das Team von Don Jackson um einen Zähler. Schade. Oder zum Glück? Berlins Coach in der Rekordsaison 2009/10 war ebenfalls Jackson. Meister wurden aber die Hannover Scorpions unter Hans Zach, die Eisbären scheiterten sensationell an Augsburg im Viertelfinale.

EHC München: Zwei Gefahren gebannt

Nun sind für Jacksons Team, das mit einem 5:4 gegen Straubing und acht Siegen am Stück endete, gleich zwei Gefahren gebannt. Die Bestmarke bleibt in der Hauptstadt. Augsburg war zudem in dieser Spielzeit Welten entfernt von einer Playoff-Teilnahme und zittert um den Ligaverbleib. Bahn frei zum ersten EHC-Titel seit 2018?

Erstmal haben die Bullen nun Spielpause bis zum 15. März, dann steigt in der Olympia-Eishalle das erste Playoff-Viertelfinale. Der EHC-Gegner wird davor in der sogenannten Pre-Playoff-Runde ermittelt. Jackson: "Wir fühlen uns gut. Wir freuen uns auf die Playoffs."